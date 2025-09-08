El gran evento de Apple está por llegar. En menos de una semana, la empresa presentará sus últimas innovaciones en el Steve Jobs Theater, ubicado en Apple Park en Cupertino, California . Los fuertes rumores apuntan a la llegada de cuatro nuevos iPhones, al menos dos Apple Watch y, potencialmente, los nuevos AirPods Pro 3. El evento “Awe dropping” comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST del martes 9 de septiembre; es decir, a las 3:00 a. m. del 10 de septiembre para quienes se encuentren en la zona horaria AEST.

Si bien el próximo evento “Awe Dropping” de Apple se centrará en el lanzamiento del iPhone 17, siempre ha sido probable el lanzamiento de nuevos wearables. El informe sugiere que el Apple Watch Ultra 3 se anunciará durante el evento, como se esperaba. El reloj inteligente más resistente de Apple no se actualizó en 2024, pero esta vez sí contará con mejoras importantes.

En el segmento de gama baja, también se espera que el nuevo Apple Watch SE reciba mejoras. De nuevo, no se esperan cambios radicales, pero es posible que se mejore la pantalla, aunque no está claro si se añadirá una pantalla siempre activa. Es probable que se produzca una actualización del chip, lo que garantizará la compatibilidad con futuras actualizaciones de watchOS.

Por último, las iniciativas de salud de Apple han demostrado ser populares desde el lanzamiento del Apple Watch en 2014. Pero el informe advierte que la detección de la hipertensión y otras funciones adicionales siguen enfrentando el escrutinio regulatorio.

Maqueta del iPhone 17 Pro que muestra cómo se vería en la vida real. (Foto: Applesfera)

Dónde ver el lanzamiento de iPhone 17 EN VIVO y ONLINE

Si quieres escuchar lo que Tim Cook y su equipo opinan sobre el iPhone 17, puedes sintonizar el Apple Event viendo la transmisión oficial en vivo en el sitio web de Apple o a través del canal de YouTube de Apple.

Canal oficial de YouTube para ver transmisión en vivo

De la página oficial de Apple Event

Desde la aplicación de Apple TV

A qué hora ver el evento “Awe Dropping” de Apple

A continuación, los horarios por país/región para ver el evento de Apple: “Awe Dropping” por el lanzamiento del iPhone 17 y otros productos.

Horario del 9 de septiembre País / Ciudad / Estado 10:00 am Estados Unidos (California) 11:00 am Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua 12:00 horas Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 13:00 horas. Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela 2:00 p.m. Argentina y Uruguay 6:00 p.m. Islas Canarias (España) 19:00 horas. España (península y Baleares)

Qué esperar del Apple Event este 9 de septiembre

La próxima gama de iPhones han sido abundantes. El supuesto iPhone 17 Air se lleva toda la atención, ya que podría seguir los pasos del elegante Galaxy S25 Edge de Samsung y presentar un perfil delgado y un diseño ligero. El modelo Pro podría incorporar una pantalla antirreflejos resistente a rayones y un teleobjetivo de 8x, y el Pro Max podría incluir una batería más grande. El iPhone 17 básico también podría presumir de una mayor frecuencia de actualización. Es posible que todos los teléfonos incluyan un módem 5G desarrollado por Apple, el chip C1, que debutó en el iPhone 16E, así como chips Wi-Fi de la marca.

iPhone 17 y iPhone 17 Plus: espera un nuevo chip, nuevos colores, iOS 26 listo para usar

espera un nuevo chip, nuevos colores, iOS 26 listo para usar iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max: Nuevo chip A19 Pro, diseño de cámara mejorado, cámara teleobjetivo actualizada, refrigeración por cámara de vapor.

Nuevo chip A19 Pro, diseño de cámara mejorado, cámara teleobjetivo actualizada, refrigeración por cámara de vapor. iPhone 17 Air: un teléfono súper delgado que podría reemplazar al iPhone 17 Plus, si es que realmente llega a salir al mercado

un teléfono súper delgado que podría reemplazar al iPhone 17 Plus, si es que realmente llega a salir al mercado Apple Watch 11: diseño potencialmente modificado, nuevo chip, monitorización del oxígeno en sangre, mucha inteligencia artificial

diseño potencialmente modificado, nuevo chip, monitorización del oxígeno en sangre, mucha inteligencia artificial Apple Watch Ultra 3: nuevo chip, conectividad satelital y detección de hipertensión arterial

nuevo chip, conectividad satelital y detección de hipertensión arterial AirPods Pro 3: Sensores IR para control por gestos, funciones de seguimiento de la salud, nuevo chipset y, por supuesto, calidad de audio mejorada.

Los colores posibles para los iPhone 17: atendiendo a una filtración de Majin Bu, estos son los posibles colores de los iPhone 17 y 17 Air y de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. (Foto: Majin Bu)

Características de los iPhone 17 que debes saber

Hace algunos días ya salió a la luz las características de los iPhone 17 que serán presentados el próximo martes 9 de septiembre. Aunque habrá que esperar la presentación de Apple Event en vivo y en directo, a continuación, te presento los detalles de los nuevos celulares, incluyendo diseño, cámaras, batería, procesador, pantalla, etc.

CARACTERÍSTICAS iPhone 17 iPhone 17 Aire iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max PANTALLA OLED LTPO de 6,3 pulgadas

10-120 Hz de refresco OLED LTPO de 6,6 pulgadas

10-120 Hz de refresco OLED LTPO de 6,3 pulgadas

1-120 Hz de refresco OLED LTPO de 6,9 pulgadas

1-120 Hz de refresco PROCESADOR Manzana A19 Manzana A19 Pro Manzana A19 Pro Manzana A19 Pro MEMORIA 8 GB 12 GB 12 GB 12 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB CÁMARA FRONTAL 24 MP 24 MP 24 MP 24 MP CÁMARAS TRASERAS Principal: 48 MP

Gran angular: 48 MP Principal: 48 MP

Gran angular: 48 MP Principal: 48 MP

Gran angular: 48 MP

Teleobjetivo: 48 MP Principal: 48 MP

Gran angular: 48 MP

Teleobjetivo: 48 MP SISTEMA OPERATIVO iOS 26 iOS 26 iOS 26 iOS 26 CONECTIVIDAD Wi-Fi 7

5G con chip C1

Bluetooth 5.3

USB-C (USB 2.0) Wi-Fi 7

5G con chip C1

Bluetooth 5.3

USB-C (USB 3.0) Wi-Fi 7

5G con chip C1

Bluetooth 5.3

USB-C (USB 3.0) Wi-Fi 7

5G con chip C1

Bluetooth 5.3

USB-C (USB 3.0) OTROS Identificación facial

IP68 Identificación facial

IP68 Identificación facial

IP68 Identificación facial

IP68

La serie iPhone 17 presenta un rediseño notable. La principal novedad es el iPhone 17 Air, que sustituye al modelo Plus. Este nuevo dispositivo, el más delgado hasta la fecha, ofrecería una pantalla de 6.6 pulgadas con ProMotion, un chasis de aluminio ligero y una cámara principal de 48 MP, combinando portabilidad y rendimiento.

El resto de la gama iPhone 17 incorporará pantallas OLED con una tasa de refresco de 120 Hz, el nuevo procesador A19, conectividad Wi-Fi 7 y una cámara frontal de 24 MP. También se ha mejorado la carga, con velocidades de 35 W por cable y 25 W de forma inalámbrica.