Todo listo para conocer al primer finalista de la Liga MX 2026 Torneo Clausura. Este sábado 15 de mayo, no te pierdas la transmisión de Chivas vs. Cruz Azul a través de Prime Video, a partir de las 19:07 horas Centro de México , encuentro que culminó 2-2 en la ida y que promete darnos un cierre maravilloso a esta semifinal de vuelta. Recuerda que la transmisión será únicamente mediante la señal streaming de Amazon y aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto.

Señal de Amazon Prime Video para ver el juego Chivas vs. Cruz Azul por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liguilla MX 2026?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todo los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a los La Máquina, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días .

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

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¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

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Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liguilla MX 2026

Fecha : Sábado 15 de mayo de 2026

: Sábado 15 de mayo de 2026 Partido : Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por vuelta de semifinal de final de la Liguilla MX del Clausura 2026

: Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por vuelta de semifinal de final de la Liguilla MX del Clausura 2026 Hora : 19:07 del Tiempo de Centro (9:07 pm ET / 6:07 pm PT)

: 19:07 del Tiempo de Centro (9:07 pm ET / 6:07 pm PT) Canal de TV / Streaming : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Lugar: Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México)