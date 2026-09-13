Este domingo 13 de septiembre, Chivas de Guadalajara recibirá a Pumas UNAM en el Estadio Akron por la jornada 8 del Apertura de la Liga MX a las 19:07 horas (horario local). El ‘Rebaño Sagrado’ llega a la contienda con la moral al tope tras derrotar 3-0 en calidad de visitante a San Luis, registrando cuatro victorias, dos empates y una derrota en el campeonato. Se ubican en la segunda casilla con 14 puntos, a dos unidades de América.

Los universitarios, por su parte, llegan al compromiso con la consigna de sumar los tres puntos que les permitan escalar posiciones y calmar los cuestionamientos. El estratega Esteban Solari pondrá lo mejor de su plantel, con la intención de imponer condiciones y superar el juego de Chivas.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, (13-09-2026).- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO el partido de Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM por la Liga MX desde el Estadio Akron. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

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