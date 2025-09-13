Chivas de Guadalajara y Club América se reencuentran en el Clásico Nacional este sábado 13 de septiembre, a las 21:15 (tiempo del Centro de México) , en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes, en CDMX, cita ineludible del calendario que promete máxima tensión y tribunas encendidas. ¿Quieres ver el partido de forma gratuita en tu televisor smart TV, PC, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público mexicano es exclusiva de Amazon Prime Video. Aquí te contaremos todos los detalles que debes saber para obtener la plataforma en línea, ya sea mediante pago o con una prueba gratis si eres usuario nuevo.

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Club América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2025?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todo los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a Cruz Azul, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días .

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

Entra a WWW.PRIMEVIDEO.com

Dar clic en empieza tu periodo de prueba de 30 días gratis

Ingresa a crear tu cuenta de Amazon, completa tus datos personas e ingresa un método de pago

¡Listo! Ya puedes disfrutar del partido y más contenido de Prime VIDEO

¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

Televisor Smart TV

Televisor Fire TV

Teléfono celular

Tablets

PC (en el sitio web oficial de Prime Video)

Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Club América por Liga MX 2025

Fecha : Sábado 13 de septiembre de 2025

: Sábado 13 de septiembre de 2025 Partido : Chivas de Guadalajara vs. Club América, por Jornada 8 del Torneo Apertura de Liga MX

: Chivas de Guadalajara vs. Club América, por Jornada 8 del Torneo Apertura de Liga MX Hora : 21:15 del Tiempo de Centro (11:15 pm ET / 8:15 pm PT)

: 21:15 del Tiempo de Centro (11:15 pm ET / 8:15 pm PT) Canal de TV / Streaming : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México (México)