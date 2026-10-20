El Rebaño Sagrado encara la recta decisiva del Apertura 2026 de la Liga MX con un calendario exigente y sin margen de error. Este martes 20 de octubre, las Chivas de Guadalajara recibirán al Necaxa en la cancha del Estadio Akron, en un compromiso correspondiente a la jornada 13 del campeonato mexicano, a las 18:07 horas (CDMX).

El conjunto rojiblanco salta nuevamente ante su afición con la obligación de reencontrarse con el triunfo, luego de haber firmado un empate 1-1 frente a Tigres. Con la tabla de posiciones al rojo vivo en la pelea por los puestos de clasificación directa, Chivas buscará hacerse fuerte de local ante unos Rayos que intentarán aprovechar cualquier espacio para sumar unidades de visita.

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Conoce qué canales de TV transmiten el partido Chivas vs. Necaxa EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

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