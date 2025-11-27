El Estadio Akron está preparado para ser escenario de un duelo muy emocionante. Este jueves 27 de noviembre, en dicho recinto deportivo, jugarán Chivas de Guadalajara y Cruz Azul por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025. ¿Te preguntas a qué hora se escuchará el pitazo inicial del encuentro? Pues a las 8:07 pm en CDMX, 9:07 pm ET, 8:07 pm CT, 06:07 pm PT y 07:07 pm MT. Para que no te pierdas el compromiso, te cuento que Prime VIDEO lo transmitirá EN VIVO. Sí, no es broma. Podrás seguir el minuto a minuto EN DIRECTO a través de la plataforma. Tranquilo(a) que más abajo te explico lo que debes hacer para que no te pierdas ningún detalle del vibrante duelo.

El Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025 no es un partido más. El duelo ha generado mucha expectativa. Por lo tanto, es imperdible. (Foto: Composición Mag)

Antes de ir de lleno al asunto es fundamental que sepas que Chivas de Guadalajara llega al partido luego de haber vencido 4-2 a Monterrey por la jornada 17 del Apertura de la Liga MX, mientras que Cruz Azul, en esa misma fecha, cayó 2-3 frente a Pumas. Debido a ese resultado, apunta a ‘lavarse la cara’ ante su próximo rival.

Cruz Azul parte como favorito en la llave frente a Chivas de Guadalajara por la Liguilla MX 2025. Todo porque quedó 3° en el Torneo Apertura. (Foto: Victor CRUZ / AFP) / VICTOR CRUZ

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025. Por esta razón, si deseas ver el juego, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Pero ojo a esto: si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

Entra a WWW.PRIMEVIDEO.com

Dar clic en empieza tu periodo de prueba de 30 días gratis

Ingresa a crear tu cuenta de Amazon, completa tus datos personas e ingresa un método de pago

¡Listo! Ya puedes disfrutar del partido y más contenido de Prime VIDEO

¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

Smart TV

Televisor Fire TV

Teléfono celular

Tablet

PC (en el sitio web oficial de Prime VIDEO)