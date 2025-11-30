El Cruz Azul vs Chivas de este domingo 30 de noviembre promete convertirse en uno de los duelos más intensos de toda la Liguilla. Con el boleto a las Semifinales del Apertura 2025 en juego, el Rebaño Sagrado llegará al Olímpico Universitario obligado a ganar sí o sí, mientras que La Máquina buscará imponer su estilo ante su gente. La presión, el ambiente y el momento de ambos equipos anticipan un choque vibrante que podría resolverse hasta los últimos minutos.

La expectativa por este partido de vuelta crece en México y Estados Unidos, pues miles de aficionados estarán pendientes de la transmisión en vivo para no perderse ningún detalle. Con ambos clubes conscientes de lo que está en disputa, se espera un duelo táctico, intenso y con oportunidades para ambos lados. Todo quedará definido este 30 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora en México), cuando ruede el balón en el Estadio Olímpico Universitario.

🎙️ “El equipo quiere, el equipo lo va a buscar, y el equipo quiere darle la alegría a la afición y al Club” pic.twitter.com/0fuIxTeeS5 — CHIVAS (@Chivas) November 28, 2025

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Chivas vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir el partido Chivas vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025. Por esta razón, si deseas ver el juego, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Pero ojo a esto: si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

Entra a WWW.PRIMEVIDEO.com

Dar clic en empieza tu periodo de prueba de 30 días gratis

Ingresa a crear tu cuenta de Amazon, completa tus datos personas e ingresa un método de pago

¡Listo! Ya puedes disfrutar del partido y más contenido de Prime VIDEO

¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

Smart TV

Televisor Fire TV

Teléfono celular

Tablet

PC (en el sitio web oficial de Prime VIDEO)

Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO vuelta: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Domingo 30 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Banorte

Estadio Banorte Hora: 7:00 p.m. Tiempo Centro de México

7:00 p.m. Tiempo Centro de México Canal TV: Canal 5 y TUDN