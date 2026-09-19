Este sábado 19 de septiembre, Chivas de Guadalajara y Club América volverán a encontrarse en una nueva edición del esperado Clásico Nacional. El duelo se disputará en el Estadio Banorte desde las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en un encuentro que promete emociones y gran expectativa entre ambas aficiones. El partido enfrentará a dos de los equipos más populares del fútbol mexicano, que buscarán quedarse con una victoria que les permita consolidarse en lo más alto de la clasificación.

Las ‘Águilas’ llegan a la cita tras perder 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven. Guillermo Almada tendrá que analizar su plantel para realizar la estrategia que le permita anular el poderío ofensivo de Guadalajara y aprovechar la deficiencia defensiva de su rival para marcar la diferencia en el área.

Por su parte, Guadalajara derrotó 3-0 a Pumas con una gran actuación de Santiago Sandoval. El ‘Rebaño Sagrado’ es líder del torneo con 17 puntos, pero solo tiene un punto de diferencia con América y Toluca, sus más cercanos perseguidores.

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