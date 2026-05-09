Chivas de Guadalajara y Tigres de la UANL se reencuentran este sábado 9 de mayo en un duelo decisivo por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Clausura 2026, programado para las 19:07 horas del Tiempo del Centro de México (9:07 p.m. ET / 6:07 p.m. PT) , en el Estadio Akron, en Jalisco, en una cita imperdible que promete intensidad, emociones al límite y tribunas encendidas. ¿Quieres ver el partido de forma gratuita en tu televisor smart TV, PC, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público mexicano será exclusiva de Amazon Prime Video. Aquí te contaremos todos los detalles que debes saber para acceder a la plataforma en línea, ya sea mediante pago o con una prueba gratis si eres usuario nuevo.

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Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por Liguilla MX 2026

Fecha : Sábado 9 de mayo de 2026

: Sábado 9 de mayo de 2026 Partido : Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL, por vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Clausura 2026

: Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL, por vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Clausura 2026 Hora : 19:07 del Tiempo de Centro (9:07 pm ET / 6:07 pm PT)

: 19:07 del Tiempo de Centro (9:07 pm ET / 6:07 pm PT) Canal de TV / Streaming : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Lugar: Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México)