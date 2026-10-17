Este sábado 17 de octubre, Chivas de Guadalajara y Club América volverán a encontrarse después del partido que tuvieron por los cuartos de final del Clausura 2026 donde el Rebaño Sagrado salió victorioso. El encuentro se disputará en el Estadio Akron desde las 18:07 horas (tiempo del centro de México).

El conjunto dirigido por Gabriel Milito marcha en la cuarta posición de la tabla general con 19 puntos y llegan tras empatar 1-1 en el Clásico Tapatío contra Atlas, consolidándose como uno de los planteles más sólidos del campeonato en busca de la clasificación directa a la Liguilla.

Por su parte, el equipo comandado por Víctor Manuel Vucetich se ubican en la undécima posición con 13 unidades y vienen motivados tras conseguir un triunfo importante ante Toluca; sin embargo, arrastran una racha negativa como visitantes en este torneo (2 empates y 4 derrotas).

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 17/10/2026. Chivas y Tigres juegan hoy sábado por el Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. Horarios y canales de TV para ver el partido. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

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Sigue uno de los partidos más esperados del fútbol mexicano entre Chivas y Tigres válido por la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX disponible en señal de streaming online. | Crédito: Composición Depor

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Chivas de Guadalajara vuelve a escena este sábado 22 de agosto con la misión de defender su condición de local frente a los Xolos de Tijuana, en uno de los partidos que animarán la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Akron y promete una batalla intensa por puntos importantes en el arranque del campeonato. Los aficionados podrán seguir el Chivas vs. Xolos EN VIVO y ONLINE, con la transmisión de Telemundo Deportes y las opciones digitales disponibles para no perderse ningún detalle del duelo. (VIDEO DEL X DE @Chivas)