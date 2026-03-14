Tenemos un juegazo en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Este sábado 14 de marzo, desde el Daikin Park de Houston, Texas, se llevará a cabo el juego de Puerto Rico vs. Italia. Los puertorriqueños, siempre potencia en este deporte, no llegan como favoritos ante la gran sorpresa del certamen, el conjunto italiano, que finalizó en el primer lugar de su grupo, por encima de Estados Unidos y habiendo eliminado a México en la fecha final, en el batacazo del torneo de momento. Aquí te dejo con los horarios y canales para seguir este enfrentamiento .

Sintoniza WAPA Deportes en vivo gratis para ver Puerto Rico vs. Italia. Te contamos cómo ver por TV abierta y Béisbol Play online este emocionante juego del Team Rubio en el Clásico Mundial 2026. | Crédito: mlb.com / Composición Mag

¿A qué hora juegan Puerto Rico vs. Italia EN VIVO por CMB 2026?

El enfrentamiento entre Puerto Rico vs. Italia por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará a partir de las 3:00 p.m. (ET) en Estados Unidos. A continuación, revisa los horarios en distintos países para que no te pierdas el inicio de este partido del torneo:

País Horario México 1:00 p.m. República Dominicana 3:00 p.m. Puerto Rico 3:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Estados Unidos 3:00 p.m. ET Venezuela 3:00 p.m. Nicaragua 1:00 p.m. Panamá 2:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. Cuba 3:00 p.m.

Con estos horarios podrás seguir en directo el juego de cuartos de final de ambas selecciones en el campeonato y no perderte el primer lanzamiento del encuentro.

¿A qué hora juega Puerto Rico hoy vs. Italia por WBC 2026?

Mira el juego de Puerto Rico hoy vs. Italia por cuartos de final del WBC 2026 a partir de las 3:00 p.m. hora San Juan. No te pierdas todos los detalles para seguir la transmisión en directo.

¿Dónde ver juego de Puerto Rico hoy vs. Italia por WBC 2026?

Desde Puerto Rico, mira la señal de Wapa Deportes para ver el duelo de Puerto Rico vs. Italia, por la llave de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Este es el canal para seguir el enfrentamiento minuto a minuto.

¿Dónde ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO por el CMB 2026?

La transmisión del partido estará disponible en diferentes señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país.

Estados Unidos: FS1 o Fox Sports App

FS1 o Fox Sports App Latinoamérica: ESPN

ESPN Puerto Rico: Wapa Deportes

Wapa Deportes Streaming: Disney+ Premium en Latinoamérica y FOX Sports App en Estados Unidos

De esta manera, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del juego correspondiente a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tanto por televisión como en plataformas digitales.

Puerto Rico vs. Italia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 10 de marzo de 2026

martes 10 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos.

Estadio Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos. Horario: 3:00 p.m. San Juan / 3:00 p.m. ET en USA

3:00 p.m. San Juan / 3:00 p.m. ET en USA Canal TV: FS1 (USA) / Wapa Deportes (Puerto Rico)

FS1 (USA) / Wapa Deportes (Puerto Rico) Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)