Este viernes 10 de julio chocan España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido arrancará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT . Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta. Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que La Roja viene de vencer 1-0 a Portugal en los octavos de final. Los Diablos Rojos, por otro lado, en esa misma instancia ganó 4-1 a Estados Unidos.

El partido España vs. Bélgica por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el España vs. Bélgica?

Este viernes 10 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+, FOX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)