César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Este viernes 10 de julio chocan España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido arrancará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta. Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que La Roja viene de vencer 1-0 a Portugal en los octavos de final. Los Diablos Rojos, por otro lado, en esa misma instancia ganó 4-1 a Estados Unidos.

El partido España vs. Bélgica por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido España vs. Bélgica por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el España vs. Bélgica?

Este viernes 10 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat
  • Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+, FOX
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)
España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC