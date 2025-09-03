BUENOS AIRES (ARGENTINA), 04/09/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre Argentina y Venezuela este jueves 4 de septiembre por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026 desde el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Foto de Juan BARRETO para AFP
La Selección Argentina de Lionel Messi recibe a Venezuela en el Estadio Más Monumental este jueves 4 de septiembre, a las 20:30 (hora de Buenos Aires; 9:30 pm ET / 6:30 pm PT), por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. ¿En qué canal se transmite el partido de la Albiceleste? A continuación, los canales de TV abierta y las plataformas de streaming con cobertura en territorio nacional y en otros países del mundo.

En Argentina, el duelo de la Albiceleste contra Venezuela será televisado por Telefe en señal abierta. Por otro lado, los clientes que cuenten con TyC Sports lo podrán seguir desde cableoperadores como Flow, Telecentro, Movistar, entre otros. También se verá vía streaming con la app de TyC Sports Play en dispositivos con Smart TV, PC, Tablet y teléfono celular.

En tanto, los seguidores de la Vinotinto observarán el juego ante Argentina por Venevisión.

Los ciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos tendrán múltiples opciones para disfrutar del Argentina vs. Venezuela en fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, ViX y UNIVERSO.

En México, el Argentina-Venezuela se transmite en ViX Premium y Amazon Prime VIDEO.

En otros países del mundo será necesario contratar una VPN, que sea legal y segura, para poder ver este partido de las Eliminatorias Conmebol 2026.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

PaísesCanales TV / Streaming
ArgentinaTelefe, TyC Sports y TyC Sports Play
VenezuelaVenevisión
Estados Unidosfubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, ViX y UNIVERSO
MéxicoViX Premium y Amazon Prime VIDEO
Costa RicaViX
Rep. DominicanaViX
El SalvadorViX
GuatemalaViX
HondurasViX
NicaraguaViX
PanamáViX
Puerto RicoViX, NAICOM y UNIVERSO
PerúMovistar Play y GOL Perú
FranciaL’Équipe Live Foot
Reino UnidoPremier Sports Player, Amazon Prime VIDEO y Premier Sport 1
EcuadorEl Canal del Fútbol
ColombiaVPN
ParaguayVPN
ChileVPN
