La Selección Argentina de Lionel Messi recibe a Venezuela en el Estadio Más Monumental este jueves 4 de septiembre, a las 20:30 (hora de Buenos Aires; 9:30 pm ET / 6:30 pm PT) , por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. ¿En qué canal se transmite el partido de la Albiceleste? A continuación, los canales de TV abierta y las plataformas de streaming con cobertura en territorio nacional y en otros países del mundo.

En Argentina, el duelo de la Albiceleste contra Venezuela será televisado por Telefe en señal abierta. Por otro lado, los clientes que cuenten con TyC Sports lo podrán seguir desde cableoperadores como Flow, Telecentro, Movistar, entre otros. También se verá vía streaming con la app de TyC Sports Play en dispositivos con Smart TV, PC, Tablet y teléfono celular.

En tanto, los seguidores de la Vinotinto observarán el juego ante Argentina por Venevisión.

Los ciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos tendrán múltiples opciones para disfrutar del Argentina vs. Venezuela en fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, ViX y UNIVERSO.

En México, el Argentina-Venezuela se transmite en ViX Premium y Amazon Prime VIDEO.

En otros países del mundo será necesario contratar una VPN, que sea legal y segura, para poder ver este partido de las Eliminatorias Conmebol 2026.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Países Canales TV / Streaming Argentina Telefe, TyC Sports y TyC Sports Play Venezuela Venevisión Estados Unidos fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, ViX y UNIVERSO México ViX Premium y Amazon Prime VIDEO Costa Rica ViX Rep. Dominicana ViX El Salvador ViX Guatemala ViX Honduras ViX Nicaragua ViX Panamá ViX Puerto Rico ViX, NAICOM y UNIVERSO Perú Movistar Play y GOL Perú Francia L’Équipe Live Foot Reino Unido Premier Sports Player, Amazon Prime VIDEO y Premier Sport 1 Ecuador El Canal del Fútbol Colombia VPN Paraguay VPN Chile VPN