Boca Juniors y Auckland City se enfrentan este martes 24 de junio por la tercera y última jornada del Grupo C del Mundial de Clubes 2025, en un duelo clave que puede definir el futuro del ‘Xeneize’ en la competencia. El equipo de Miguel Ángel Russo llega con chances reales de clasificación, pero depende no solo de sí mismo: debe ganar su partido y esperar que Bayern Múnich venza a Benfica para definir todo por diferencia de goles. El encuentro se jugará en el GEODIS Park de Nashville, un estadio que promete ser una Bombonera en el corazón de Estados Unidos por la masiva presencia de hinchas boquenses. Para los que no estén en las tribunas, la pregunta es clara: ¿cómo ver el partido desde casa? En esta nota te explicamos todos los canales de televisión y plataformas de streaming disponibles para seguir en vivo y online el Boca vs. Auckland desde México, Estados Unidos y Argentina.

Boca vs. Auckland: ¿Qué canal transmite el partido en cada país?

El duelo será accesible a través de diferentes opciones de televisión y streaming según la región. DAZN tiene los derechos internacionales para la transmisión digital del Mundial de Clubes, mientras que en Argentina también hay alternativas en televisión abierta y por cable.

Argentina

TV: DSports y Telefe (señal abierta)

DSports y Telefe (señal abierta) Streaming online: DAZN (gratis con registro), Disney+, DGO y Mitelefé (web y app oficial)

México

TV: No hay transmisión por señal tradicional

No hay transmisión por señal tradicional Streaming online: DAZN (gratis y global)

Estados Unidos

TV: No está disponible por cable o señal abierta

No está disponible por cable o señal abierta Streaming online: DAZN (en inglés y español)

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Auckland City en DAZN?

DAZN es la plataforma oficial para ver el Mundial de Clubes en la mayoría de países. El partido Boca vs. Auckland estará disponible gratis para todos los usuarios registrados en su sitio web o aplicación. No se requiere tarjeta de crédito ni pago previo. Solo debes:

Ingresar a dazn.com Crear una cuenta con tu correo electrónico Descargar la app (si quieres verlo desde celular o Smart TV) Buscar el partido “Boca Juniors vs. Auckland City” ¡Listo! Puedes verlo en vivo sin costo

La transmisión se ofrece en calidad estándar y con narración en múltiples idiomas, incluyendo español e inglés.

¿A qué hora se juega Boca vs. Auckland City?

El partido se jugará este martes 24 de junio de 2025 y estos son los horarios en las principales regiones:

Argentina: 16:00

16:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 México (CDMX): 13:00

Este es el Geodis Park, el estadio donde se disputará Boca - Auckland City este martes. Está ubicado en Nashville. (Foto: MLS.com)