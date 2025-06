Dos equipos poderosos del fútbol mundial de se enfrentan este lunes en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Boca vs. Benfica juegan hoy, lunes 16 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo C, desde las 18:00 horas ET, 19:00 hora de Argentina , a través de la señal de Telefe, DSports, Disney+ Premium, DGO y DAZN. Conoce la lista de canales TV y streaming online para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México y otros países del mundo.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegan al torneo como el segundo mejor equipo sudamericano no campeón, según el ranking Conmebol 2021-2024, y buscarán dar el golpe en un certamen que promete emociones. Con una plantilla que mezcla juventud y experiencia, Boca intentará iniciar su camino con el pie derecho ante un rival con peso europeo.

Benfica, por su parte, accedió al torneo bajo el mismo criterio, siendo uno de los mejores clubes no campeones del ranking UEFA. El conjunto portugués llega liderado por dos argentinos con pasado en la Albiceleste: Nicolás Otamendi en la defensa y Ángel Di María, quien jugará sus últimos partidos con el club antes de su retorno a Rosario Central. El equipo que dirige Bruno Lage quiere comenzar con una victoria frente a un estadio que se espera con mayoría de hinchas xeneizes.

Boca Juniors se enfrentará a Benfica este lunes 16 de junio por la primera fecha del Mundial de Clubes | Foto: captura

¿Cuándo y dónde juegan Boca Juniors vs. Benfica?

Partido: Boca Juniors vs. Benfica

Boca Juniors vs. Benfica Torneo: Mundial de Clubes 2025 – Fase de grupos (Grupo C)

Mundial de Clubes 2025 – Fase de grupos (Grupo C) Fecha: Lunes 16 de junio de 2025

Lunes 16 de junio de 2025 Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Benfica por el Mundial de Clubes 2025?

Conoce la lista de canales oficiales que transmitirán el partido entre Boca Juniors vs. Benfica por la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025.

DAZN consiguió los derechos exclusivos para televisar todo el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 a lo largo del planeta.

a lo largo del planeta. En Estados Unidos se ha llegado a un acuerdo con TNT para mostrar 24 encuentros, incluyendo los más importantes de la fase de grupos, las rondas de eliminación directa y la final; todo esto a través de sus cadenas TNT, TBS y truTV. Igualmente, el público hispano hablante puede verlo a través de la señal de Univision, UniMás y TUDN.

En México , Televisa-Univision estará a cargo de la transmisión de 18 partidos, los cuales serán emitidos en los principales canales de la empresa, sin olvidar que DAZN pasará todos los desafíos.

, Televisa-Univision estará a cargo de la transmisión de 18 partidos, los cuales serán emitidos en los principales canales de la empresa, sin olvidar que DAZN pasará todos los desafíos. D Sports también adquirió la licencia para emitir los 63 juegos del Mundial de Clubes en el resto de Latinoamérica.

Finalmente, desde España podrás seguir la transmisión a través de sus diversas plataformas, DAZN otorgó una sublicencia a Mediaset para que emita en abierto y en co-exclusiva uno de los choques destacados de la jornada.

Horarios por país del partido Boca vs. Benfica por el Mundial de Clubes 2025

Conoce la lista de horarios por país para ver el partido entre Boca vs. Benfica por el Mundial de Clubes 2025.

País / Región Hora local del partido Argentina 19:00 h México (Hora Central) 16:00 h USA - Hora del Este (ET) 18:00 h (Miami, Nueva York) USA - Hora Central (CT) 17:00 h (Chicago, Houston) USA - Hora Montaña (MT) 16:00 h (Denver, Phoenix) USA - Hora del Pacífico (PT) 15:00 h (Los Ángeles, SF)

Boca Jrs. y Benfica se enfrentan por la primera jornada de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes. (Foto: Sport Lisboa e Benfica)