Desde el clasificatorio a Estados Unidos 1994, Bolivia no estuvo cerca hasta hoy de volver a una Copa del Mundo. En la última fecha de las Eliminatorias 2026, La Verde necesita vencer a Brasil, uno de los pesos pesados de la Conmebol, este martes 6 de septiembre (19:30 horas de Sucre; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT) en el Estadio Municipal De El Alto y esperar una derrota o empate de Venezuela ante Colombia para poder quedarse con el puesto de repechaje. ¿En qué canal se transmite el partido de los Altiplánicos? A continuación, los canales de TV abierta y las plataformas de streaming con cobertura en territorio nacional y en otros países del mundo.

En Bolivia, Tigo Sports y Tuves transmiten a las desde El Alto, con señal de TV paga y streaming oficial; cobertura con previa y pospartido bajo producción local autorizada; mientras que en Brasil, Globo TV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play y SporTV emiten a las 20:30 (BRT), con producción propia y distribución nacional HD.

En Estados Unidos, para público latino en California, Florida, Illinois, Pensilvania, Arizona, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Utah y Texas, la señal estará a cargo de Fanatiz en modalidad PPV a partir de las 7:30 p. m. ET (4:30 p. m. PT); la misma plataforma también cubrirá el partido en Canadá y Puerto Rico.

En Perú, la televisación va por Latina TV (gratis en TV abierta), Movistar Deportes (paga) y Movistar Play desde las 18:30 (PET).

En Ecuador, El Canal del Fútbol (ECDF) ofrece la señal en TV y streaming a partir de las 18:30 (ECT).

En Argentina, TyC Sports Play televisará el cotejo entre La Verde y La Canarinha desde las 20:30 (ART).

En Chile, Mega TV será la señal oficial del Bolivia contra Brasil, con inicio a las 19:30 (CLT).

En Colombia, RCN Televisión será el encargado de televisar el Bolivia-Brasil desde las 18:30 (COT).

¿Qué canal transmite Bolivia vs. Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026?

Países Canales TV / Streaming Bolivia TiGo Sports y Tuves Brasil Globo TV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play y SporTV Estados Unidos Fanatiz Puerto Rico Fanatiz Canadá Fanatiz Perú Latina, Movistar Deportes y Movistar Play Colombia RCN Televisión Chile Mega TV Argentina TyC Sports Ecuador El Canal del Fútbol