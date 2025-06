La jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 arranca con un duelo decisivo entre dos selecciones que necesitan un milagro para seguir con vida. Bolivia recibe a Chile en El Alto , a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, en un partido que se presenta como una última oportunidad para ambos de soñar con México, Estados Unidos y Canadá. A continuación, conoce los canales de transmisión para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Conoce todos los detalles del partido entre Bolivia y Chile, por la fecha 16 de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. (Foto: AFP)

Bolivia viene de perder ante Venezuela y quedó a cuatro puntos del Repechaje, con solo tres partidos por delante. Aunque jugar en la altura suele ser un punto a favor, el equipo de Óscar Villegas acumula dos empates como local (2-2 vs. Paraguay y 0-0 vs. Uruguay). Si quiere mantener sus chances, no puede dejar más puntos en casa y necesita volver al triunfo urgentemente.

Chile llega último en la tabla con 10 puntos y está a ocho de Venezuela, que ocupa el quinto lugar. La Roja debe ganar los tres partidos que restan y esperar que la Vinotinto pierda todo. Un panorama extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta que solo ganó uno de sus últimos 10 partidos. Aun así, se aferra a un antecedente positivo: Chile ganó en cuatro de sus últimas cinco visitas a Bolivia por Eliminatorias.

¿Dónde ver Bolivia vs. Chile en vivo desde México?

El partido Bolivia vs. Chile estará disponible en Fanatiz Internacional, la plataforma de streaming que ofrece cobertura completa de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y podrás seguirlo desde México a las 2:00 p.m. (hora local CDMX).

¿Cómo seguir Bolivia vs. Chile en vivo desde Estados Unidos?

Si estás en Estados Unidos, el encuentro se transmitirá en vivo por Fanatiz mediante streaming online. Solo necesitas suscripción y conexión a internet para verlo a las 4:00 p.m. (hora del Este, ET).

¿Qué canal transmite Bolivia vs. Chile en vivo en España?

Para los seguidores en España, el partido se podrá ver en directo por Fanatiz Internacional a las 10:00 p.m. (hora peninsular), a través de la plataforma digital.

Revisa los canales de TV para ver Bolivia vs. Chile este martes 10 de junio, por Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)