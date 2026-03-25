Bolivia buscará dar este jueves 26 de marzo el primer paso en su anhelado regreso a una cita mundialista, cuando enfrente a Surinam en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey. El partido, programado para las 16:00 horas del Tiempo de Centro (18:00 en La Paz ; 6 p.m. ET / 3 p.m. PT), corresponde a la semifinal de la Llave 2 del Repechaje Intercontinental. Si La Verde consigue la victoria, disputará el 31 de marzo el boleto a la Copa Mundial de Norteamérica 2026 ante Irak, selección que aguarda directamente en la final gracias a su mejor ubicación en el Ranking FIFA (puesto 57 frente al 76 de los sudamericanos). El ganador de ese duelo se integrará al exigente Grupo I del torneo, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega.

¿Quieres saber en qué canal se transmite en vivo y en directo el partido de Bolivia vs. Surinam? En este artículo te contamos todas las opciones locales de señal abierta y streaming. Asimismo, si te encuentras en el extranjero, también te daremos los canales de televisión y plataformas que cuentan con los derechos para televisar este juego importante para la historia del fútbol boliviano.

En el territorio nacional, Bolivia TV se encargará de transmitir de forma gratuita el juego de La Verde frente a Surinam por señal abierta ; también existen más opciones para verlo por cable y streaming como TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Tuves y Entel TV.

Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás seguir el Bolivia vs. Surinam a través de Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora; en tanto, los bolivianos en España podrán mirar el partido por DAZN Spain.

En los países de Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) pasarán el Bolivia-Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Sudamérica; mientras que el público de México y el resto de naciones de Centroamérica lo verán por TUDN y ViX Plus.

¿Qué canal transmite Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial de Norteamérica 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Bolivia 18:00 Bolivia TV, TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves Surinam 19:00 STVS, DIRECTV Sports Caribbean, SCCN y QN-Sports Estados Unidos 6 p.m. ET / 3 p.m. PT Fanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora España 23:00 DAZN Spain México 16:00 TUDN y ViX Plus Costa Rica 16:00 TUDN y ViX Plus El Salvador 16:00 TUDN y ViX Plus Nicaragua 16:00 TUDN y ViX Plus Honduras 16:00 TUDN y ViX Plus Guatemala 16:00 TUDN y ViX Plus Perú 17:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 17:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 17:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 17:00 TUDN y ViX Plus Venezuela 18:00 DIRECTV Sports y DGO Puerto Rico 18:00 DIRECTV Sports, NAICOM, FOX Sports, ViX Plus y Fanatiz Rep. Dominicana 18:00 TUDN y ViX Plus Cuba 18:00 FIFA+ Argentina 19:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 19:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 19:00 DIRECTV Sports y DGO Brasil 19:00 SporTV y CazéTV