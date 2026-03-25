MONTERREY (MÉXICO), 26/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Bolivia y Surinam este jueves 26 de marzo por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México). FOTO CREADA POR NOÉ YACTAYO CON GEMINI AI PARA MAG DE EL COMERCIO
MONTERREY (MÉXICO), 26/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Bolivia y Surinam este jueves 26 de marzo por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México). FOTO CREADA POR NOÉ YACTAYO CON GEMINI AI PARA MAG DE EL COMERCIO
/ GEMINI AI
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Bolivia buscará dar este jueves 26 de marzo el primer paso en su anhelado regreso a una cita mundialista, cuando enfrente a Surinam en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey. El partido, programado para las 16:00 horas del Tiempo de Centro (18:00 en La Paz ; 6 p.m. ET / 3 p.m. PT), corresponde a la semifinal de la Llave 2 del Repechaje Intercontinental. Si La Verde consigue la victoria, disputará el 31 de marzo el boleto a la Copa Mundial de Norteamérica 2026 ante Irak, selección que aguarda directamente en la final gracias a su mejor ubicación en el Ranking FIFA (puesto 57 frente al 76 de los sudamericanos). El ganador de ese duelo se integrará al exigente Grupo I del torneo, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega.

¿Quieres saber en qué canal se transmite en vivo y en directo el partido de Bolivia vs. Surinam? En este artículo te contamos todas las opciones locales de señal abierta y streaming. Asimismo, si te encuentras en el extranjero, también te daremos los canales de televisión y plataformas que cuentan con los derechos para televisar este juego importante para la historia del fútbol boliviano.

En el territorio nacional, Bolivia TV se encargará de transmitir de forma gratuita el juego de La Verde frente a Surinam por señal abierta; también existen más opciones para verlo por cable y streaming como TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Tuves y Entel TV.

Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás seguir el Bolivia vs. Surinam a través de Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora; en tanto, los bolivianos en España podrán mirar el partido por DAZN Spain.

En los países de Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) pasarán el Bolivia-Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Sudamérica; mientras que el público de México y el resto de naciones de Centroamérica lo verán por TUDN y ViX Plus.

¿Qué canal transmite Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial de Norteamérica 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Bolivia18:00Bolivia TV, TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves
Surinam19:00STVS, DIRECTV Sports Caribbean, SCCN y QN-Sports
Estados Unidos6 p.m. ET / 3 p.m. PTFanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
España23:00DAZN Spain
México16:00TUDN y ViX Plus
Costa Rica16:00TUDN y ViX Plus
El Salvador16:00TUDN y ViX Plus
Nicaragua16:00TUDN y ViX Plus
Honduras16:00TUDN y ViX Plus
Guatemala16:00TUDN y ViX Plus
Perú17:00DIRECTV Sports y DGO
Ecuador17:00DIRECTV Sports y DGO
Colombia17:00DIRECTV Sports y DGO
Panamá17:00TUDN y ViX Plus
Venezuela18:00DIRECTV Sports y DGO
Puerto Rico18:00DIRECTV Sports, NAICOM, FOX Sports, ViX Plus y Fanatiz
Rep. Dominicana18:00TUDN y ViX Plus
Cuba18:00FIFA+
Argentina19:00DIRECTV Sports y DGO
Chile19:00DIRECTV Sports y DGO
Uruguay19:00DIRECTV Sports y DGO
Brasil19:00SporTV y CazéTV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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