Quedan ocho equipos en disputa de la Copa Oro 2025, y uno de ellos será de gran atracción como el Canadá vs. Guatemala, este domingo 29 de junio a partir de las 4:00 p.m. ET desde el US Bank Stadium, Mineápolis, Minesota . Los guatemaltecos cerraron la fase de clasificación como segundos del grupo C y los canadienses como líderes del grupo B. Conoce dónde ver por TV y señal online, el partido desde cualquier dispositivo móvil.

Qué canal transmite el partido Canadá vs. Guatemala EN VIVO por Copa Oro 2025

El enfrentamiento entre chapines contra canadienses será el domingo 29 de junio de 2025, en el estadio, Bank Stadium, Minneapolis, estadio de los Minnesota Vikings de la NFL. El partido está programado para las 14:00 horas en Guatemala y 16:00 horas en Estados Unidos. A continuación, conoce por dónde ver el partido por televisión y señal online.

Si te encuentras en México, podrás ver el partido entre Canadá vs. Guatemala a través del Canal 5 de Televisa Deportes. Por otro lado, también habrá transmisiones por streaming a cargo de TUDN y ViX Premium. Si estás en Estados Unidos, podrás seguirlo a través de la señal de fubo TV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, TUDN, ViX, FOX Sports App, Tubi, FOX Sports 1, TUDN USA y Univisión.

Desde cualquier país de Centroamérica, puedes verlo por Disney+ Premium, ESPN Sur y ESPN Norte. Finalmente, desde Canadá podrás seguir la transmisión vía TSN y OneSoccer.

PAÍSES CANALES TV / ONLINE México Canal 5 de Televisa Deportes, TUDN y ViX Premium Estados Unidos fubo TV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, TUDN, ViX, FOX Sports App, Tubi, FOX Sports 1, TUDN USA y Univisión Canadá TSN y OneSoccer Centroamérica Disney+ Premium, ESPN Sur y ESPN Norte

Canadá y Guatemala se vieron las caras por última vez el 1 de julio de 2023 durante la fase de grupos de la Copa Oro 2023, partido que culminó en un empate 0-0. La última vez que Canadá le ganó a Guatemala fue el 27 de marzo de 2015, en un partido amistoso que terminó 1-0. Por otro lado, la última victoria de Guatemala sobre Canadá se remonta al 18 de agosto de 2004, con un marcador de 2-0 en un partido de eliminatorias mundialistas.