LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 17/01/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Canadá y Guatemala este sábado 17 de enero por amistoso internacional rumbo al debut de la Copa del Mundo FIFA 2026 desde el BMO Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE KEREM YUCEL PARA DEPOR.COM
Noé Yactayo
sostendrán en un vibrante amistoso internacional como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos), a partir de las 21:00 horas de Ciudad de Guatemala (10 p.m. ET / 7 p.m. PT). ¿Quieres saber en qué canal ver el encuentro desde tu país? A continuación, te detallamos todas las opciones de transmisión para seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono celular.

En Estados Unidos, el duelo entre las selecciones de Canadá y Guatemala se podrá ver por fuboTV, FOX Deportes (en español), FOXSPORTS.com, la aplicación FOX Sports y FOX Sports 1 (en inglés). En Puerto Rico, la señal estará a cargo de FOX Deportes y NAICOM.

En Canadá, los hinchas del conjunto conocido como “The Canucks” podrán disfrutar del amistoso frente a Guatemala a través de fuboTV y OneSoccer. Por su parte, los seguidores de “Los Chapines” contarán con la transmisión de Tigo Sports. Además, el compromiso se podrá escuchar por radio mediante Emisoras Unidas (89.7 FM).

En México y en otros países del mundo, los aficionados deberán recurrir a alternativas para seguir el Canadá vs. Guatemala. Una opción es utilizar una VPN legal y segura para acceder a las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Qué canal transmite Canadá vs. Guatemala por amistoso FIFA en California?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos10 p.m. ET / 7 p.m. PTfuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
Canadá22:00fuboTV y OneSoccer
Guatemala21:00TiGo Sports
México21:00VPN
Costa Rica21:00VPN
Nicaragua21:00VPN
El Salvador21:00VPN
Honduras21:00VPN
Colombia22:00VPN
Ecuador22:00VPN
Panamá22:00VPN
Perú22:00VPN
Rep. Dominicana23:00VPN
Puerto Rico23:00VPN
Bolivia23:00VPN
Venezuela23:00VPN
Argentina00:00 (18/01)VPN
Chile00:00 (18/01)VPN
Uruguay00:00 (18/01)VPN
Paraguay00:00 (18/01)VPN
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

