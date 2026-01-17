Canadá y Guatemala sostendrán en un vibrante amistoso internacional como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos), a partir de las 21:00 horas de Ciudad de Guatemala (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) . ¿Quieres saber en qué canal ver el encuentro desde tu país? A continuación, te detallamos todas las opciones de transmisión para seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono celular.

En Estados Unidos, el duelo entre las selecciones de Canadá y Guatemala se podrá ver por fuboTV, FOX Deportes (en español), FOXSPORTS.com, la aplicación FOX Sports y FOX Sports 1 (en inglés). En Puerto Rico, la señal estará a cargo de FOX Deportes y NAICOM.

En Canadá, los hinchas del conjunto conocido como “The Canucks” podrán disfrutar del amistoso frente a Guatemala a través de fuboTV y OneSoccer. Por su parte, los seguidores de “Los Chapines” contarán con la transmisión de Tigo Sports. Además, el compromiso se podrá escuchar por radio mediante Emisoras Unidas (89.7 FM).

En México y en otros países del mundo, los aficionados deberán recurrir a alternativas para seguir el Canadá vs. Guatemala. Una opción es utilizar una VPN legal y segura para acceder a las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Qué canal transmite Canadá vs. Guatemala por amistoso FIFA en California?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 10 p.m. ET / 7 p.m. PT fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App Canadá 22:00 fuboTV y OneSoccer Guatemala 21:00 TiGo Sports México 21:00 VPN Costa Rica 21:00 VPN Nicaragua 21:00 VPN El Salvador 21:00 VPN Honduras 21:00 VPN Colombia 22:00 VPN Ecuador 22:00 VPN Panamá 22:00 VPN Perú 22:00 VPN Rep. Dominicana 23:00 VPN Puerto Rico 23:00 VPN Bolivia 23:00 VPN Venezuela 23:00 VPN Argentina 00:00 (18/01) VPN Chile 00:00 (18/01) VPN Uruguay 00:00 (18/01) VPN Paraguay 00:00 (18/01) VPN