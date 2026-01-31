Carlos Alcaraz y Novak Djokovic sostendrán un vibrante duelo de poder a poder este domingo 1 de febrero (09:30 del horario peninsular; 3:30 a.m. ET / 12:30 a.m. PT) en la pista central del Rod Laver Arena de la ciudad de Melbourne, Australia, por el título en la gran final del Australian Open 2026. ¿Quieres saber en qué canal y en qué plataforma online se transmite el juego decisivo del Abierto de Australia? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.

En España, el encuentro entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic será televisado en directo a través del servicio de streaming DAZN, disponible también mediante Eurosport, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Los suscriptores podrán seguir la previa, el partido completo y el análisis posterior en alta definición, tanto en smart TV como en dispositivos móviles.

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico tendrás que sintonizar ESPN Deportes, ESPN y ESPN+ para seguir la final del Abierto de Australia 2026, además de la opción de Disney Plus Premium, que integra la señal deportiva en su catálogo en determinados paquetes. Estas plataformas ofrecerán la cobertura completa del partido, con opción de audio en español e inglés, así como resúmenes y repeticiones bajo demanda.

En los países de Latinoamérica, como México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, entre otros, la cobertura exclusiva de la final del Australian Open 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium. Algunas operadoras también incorporan la señal en sus propias apps, por lo que podrás ver el partido en vivo desde tu móvil, tablet o computador, siempre que tengas una suscripción activa.

Además, varias plataformas oficiales del torneo y de las cadenas que poseen los derechos ofrecerán opciones de seguimiento en tiempo real: marcadores en directo, estadísticas punto a punto y clips destacados del partido. Se recomienda consultar la guía de programación local y las webs de ESPN, DAZN y del propio Australian Open para confirmar horarios exactos, variaciones por zona horaria y posibles transmisiones adicionales en canales abiertos o señales alternas.

¿Qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por la final del Australian Open 2026?

Países Canales TV Horario España DAZN y Eurosport 09:30 Estados Unidos ESPN Select, ESPN Deportes, Disney Plus y Tennis TV 3:30 a.m. ET / 12:30 a.m. PT México ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 02:30 Costa Rica ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 02:30 El Salvador ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 02:30 Honduras ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 02:30 Nicaragua ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 02:30 Guatemala ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 02:30 Perú ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 03:30 Colombia ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 03:30 Ecuador ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 03:30 Panamá ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 03:30 Cuba Tennis TV 03:30 Puerto Rico ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 04:30 Venezuela ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 04:30 Bolivia ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 04:30 Rep. Dominicana ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 04:30 Argentina ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 05:30 Chile ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 05:30 Paraguay ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 05:30 Uruguay ESPN, Disney Plus Premium y Tennis TV 05:30