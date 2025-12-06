Revisa esta nota para que sepas qué canal transmite carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO por Mundial F1 en USA y España. (Altaf Qadri / POOL / AFP y Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas qué canal transmite carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO por Mundial F1 en USA y España. (Altaf Qadri / POOL / AFP y Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

La carrera del GP de Abu Dabi 2025, que se realizará este domingo 7 de diciembre, ha generado mucha expectativa. Y es que ahí se definirá todo. No exagero cuando digo que el Mundial de F1 tendrá un final espectacular. Por lo tanto, no te lo puedes perder. El evento deportivo arrancará a las 8:00 am en Estados Unidos (ET) y 2:00 pm en España. Para que lo disfrutes estando en dichos países, lee esta nota.

El GP de Abu Dabi 2025 será el capítulo que cierre un calendario repleto de drama, rivalidades y actuaciones destacadas que quedarán grabadas en la memoria de muchos. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
El GP de Abu Dabi 2025 será el capítulo que cierre un calendario repleto de drama, rivalidades y actuaciones destacadas que quedarán grabadas en la memoria de muchos. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
/ ANDREJ ISAKOVIC

Como quiero que recibas la más completa información posible, te recalco que la carrera del GP de Abu Dabi 2025 se llevará a cabo en el Circuito Yas Marina. Además, te cuento que los favoritos a llevarse el título mundial de la Fórmula 1 este fin de semana son Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes, en definitiva, se esforzarán al máximo para alcanzar la gloria eterna.

La carrera del GP de Abu Dabi 2025 se realizará en el Circuito Yas Marina. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
La carrera del GP de Abu Dabi 2025 se realizará en el Circuito Yas Marina. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
/ ANDREJ ISAKOVIC

¿Qué canal transmite el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en USA y España?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro. Por otro lado, si estás en España, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Pro.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en distintos países del mundo?

También aprovecho para indicarte que si en caso estás en un país distinto a los ya mencionados y deseas mirar el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, te aconsejo revisar el siguiente cuadro. Te será muy útil. No olvides después compartirlo con tus familiares y amigos.

PaísesCanales TV / Streaming
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro
MéxicoIzzy TV, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro
EspañaDAZN y DAZN Movistar F1 (Dial 69)
ArgentinaFOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
BoliviaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ChileESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ColombiaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
Costa RicaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
EcuadorESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ParaguayESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
PerúESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
UruguayESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
Reino UnidoSky Sports, Sky Go y NOW
SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC