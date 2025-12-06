La carrera del GP de Abu Dabi 2025, que se realizará este domingo 7 de diciembre, ha generado mucha expectativa. Y es que ahí se definirá todo. No exagero cuando digo que el Mundial de F1 tendrá un final espectacular. Por lo tanto, no te lo puedes perder. El evento deportivo arrancará a las 8:00 am en Estados Unidos (ET) y 2:00 pm en España. Para que lo disfrutes estando en dichos países, lee esta nota.
Como quiero que recibas la más completa información posible, te recalco que la carrera del GP de Abu Dabi 2025 se llevará a cabo en el Circuito Yas Marina. Además, te cuento que los favoritos a llevarse el título mundial de la Fórmula 1 este fin de semana son Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes, en definitiva, se esforzarán al máximo para alcanzar la gloria eterna.
¿Qué canal transmite el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en USA y España?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro. Por otro lado, si estás en España, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Pro.
¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en distintos países del mundo?
También aprovecho para indicarte que si en caso estás en un país distinto a los ya mencionados y deseas mirar el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, te aconsejo revisar el siguiente cuadro. Te será muy útil. No olvides después compartirlo con tus familiares y amigos.
|Países
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro
|México
|Izzy TV, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro
|España
|DAZN y DAZN Movistar F1 (Dial 69)
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Reino Unido
|Sky Sports, Sky Go y NOW