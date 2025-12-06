La carrera del GP de Abu Dabi 2025, que se realizará este domingo 7 de diciembre, ha generado mucha expectativa. Y es que ahí se definirá todo. No exagero cuando digo que el Mundial de F1 tendrá un final espectacular. Por lo tanto, no te lo puedes perder. El evento deportivo arrancará a las 8:00 am en Estados Unidos (ET) y 2:00 pm en España. Para que lo disfrutes estando en dichos países, lee esta nota.

El GP de Abu Dabi 2025 será el capítulo que cierre un calendario repleto de drama, rivalidades y actuaciones destacadas que quedarán grabadas en la memoria de muchos. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP) / ANDREJ ISAKOVIC

Como quiero que recibas la más completa información posible, te recalco que la carrera del GP de Abu Dabi 2025 se llevará a cabo en el Circuito Yas Marina. Además, te cuento que los favoritos a llevarse el título mundial de la Fórmula 1 este fin de semana son Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes, en definitiva, se esforzarán al máximo para alcanzar la gloria eterna.

La carrera del GP de Abu Dabi 2025 se realizará en el Circuito Yas Marina. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP) / ANDREJ ISAKOVIC

¿Qué canal transmite el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en USA y España?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro. Por otro lado, si estás en España, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Pro.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en distintos países del mundo?

También aprovecho para indicarte que si en caso estás en un país distinto a los ya mencionados y deseas mirar el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, te aconsejo revisar el siguiente cuadro. Te será muy útil. No olvides después compartirlo con tus familiares y amigos.

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro México Izzy TV, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro España DAZN y DAZN Movistar F1 (Dial 69) Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Reino Unido Sky Sports, Sky Go y NOW