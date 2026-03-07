¡El semáforo se apaga y comienza una nueva era en la Fórmula 1! Si buscas qué canal transmite el GP de Australia 2026 EN VIVO, te contamos que en Estados Unidos podrás seguir toda la acción a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en España la exclusividad está en manos de DAZN F1 y Movistar+. El circuito de Albert Park en Melbourne será el escenario donde los motores vuelvan a rugir este fin de semana, marcando el debut de las regulaciones técnicas más drásticas en años. ¡No te pierdas ni un segundo del arranque del Mundial de F1 2026 por televisión y streaming oficial!

Esta temporada estrena monoplazas más ligeros, pequeños y con una unidad de potencia revolucionaria que divide la energía equitativamente entre el motor de combustión y el sistema eléctrico. La aerodinámica activa es la gran protagonista, permitiendo que los alerones se abran en el “Modo Recta” y se cierren en el “Modo Curva” para maximizar la velocidad y el agarre en cada tramo del circuito. Estos cambios técnicos prometen carreras mucho más cerradas y estratégicas, desafiando a los ingenieros a encontrar el balance perfecto. El espectáculo visual y sonoro está garantizado en esta renovada categoría reina.

Una de las innovaciones más emocionantes es el nuevo Overtake Mode, que otorga un impulso extra de energía a los pilotos que estén a menos de un segundo de su rival. Mientras que el auto líder verá reducida su potencia al llegar a los 290 km/h, el perseguidor podrá alcanzar hasta los 337 km/h para facilitar los adelantamientos directos en pista. Lando Norris inicia su defensa del título mundial con McLaren, pero tendrá que lidiar con una parrilla hambrienta de gloria en un orden competitivo totalmente reseteado. La gestión de energía será el factor decisivo para subir al podio en Melbourne.

El GP de Australia 2026 también marca el histórico ingreso de gigantes como Audi y Cadillac, quienes buscan sacudir el dominio de las escuderías tradicionales desde el primer día de competencia. Con un reglamento que nivela el campo de juego, la incertidumbre sobre quién dominará la tabla es más alta que nunca para los fanáticos hispanos en todo el mundo. ¡Prepárate para vivir el mundial de automovilismo más esperado de la década con nosotros!

¿Qué canal transmite el GP de Australia 2026 EN VIVO en USA y España?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Australia 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro. Por otro lado, si estás en España, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Pro.

¿Cómo ver el GP de Australia 2026 EN VIVO en distintos países del mundo?

Si en caso te encuentras en un país distinto a los anteriormente mencionados y deseas mirar el GP de Australia 2026 EN VIVO, te comparto la guía de canales TV y plataformas de streaming para no perderte el inicio de la temporada de la Fórmula 1:

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro México Izzy TV, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro España DAZN y DAZN Movistar F1 (Dial 69) Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Reino Unido Sky Sports, Sky Go y NOW