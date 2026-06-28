El GP de Austria 2026 será este domingo 28 de junio. Conoce qué canales de TV y dónde ver la carrera por señal abierta y app móviles en Estados Unidos, México y España. (Foto: Composición Mag)
El GP de Austria 2026 será este domingo 28 de junio. Conoce qué canales de TV y dónde ver la carrera por señal abierta y app móviles en Estados Unidos, México y España. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Austria, que se celebra en el pintoresco Red Bull Ring, enclavado en las colinas de Estiria este domingo 28 de junio. El circuito corto, conocido por sus exigentes cambios de elevación y sus rápidos tiempos por vuelta, acoge la octava prueba de 2026. La atención se centrará en Lewis Hamilton, quien espera dar inicio a su lucha por el título tras su espectacular primera victoria en un Gran Premio con Ferrari en la última carrera. ¿Quieres ver la carrera del Campeonato Mundial F1 en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México y España.

¿Qué canal transmite la carrera del GP de Austria 2026 EN VIVO por TV y online?

Conoce cuáles son los canales TV que transmiten y dónde seguir la cobertura online de la carrera del Gran Premio de Austria 2026 EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 28 de junio.

País / RegiónCanal(es) de TV principalesStreaming oficial / plataformas
EspañaDAZN F1 (propietario de derechos), disponible también vía paquetes de motor en Movistar, Orange, Vodafone. DAZN (app y web).
MéxicoSky Sports (a través de Sky e Izzi) como señal principal; en algunos listados figura también Fox Sports. F1TV; Star+ / Disney+ con ESPN en algunos paquetes.
Estados UnidosESPN (señal principal), ESPN Deportes (cobertura en español). ESPN+, F1TV Pro, FuboTV (con paquete ESPN en algunos casos).
ArgentinaESPN, Fox Sports Argentina. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
ChileFox Sports; en años recientes también ESPN / Star Action según operadora. Star+ (Disney+), F1TV.
ColombiaESPN (a través de Disney+ / Star), en algunas guías se menciona Fox Sports regional. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
PerúESPN en Disney+ (Latam), a veces Fox Sports regional según operador. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
EcuadorESPN / Fox Sports regional según operador. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
VenezuelaFox Sports (señal regional). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
UruguayFox Sports, ESPN según operador. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
ParaguayFox Sports regional. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
BoliviaFox Sports regional. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
Costa RicaESPN en Disney+ (Latam). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
PanamáESPN en Disney+ (Latam). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
GuatemalaESPN en Disney+ (Latam). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
NicaraguaESPN en Disney+ (Latam). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV.
BrasilBand / BandSports (derechos locales recientes). F1TV; streaming propio de Band en Brasil.

¿A qué hora inicia la carrera del GP Austria 2026 en Estados Unidos, México y España?

Conoce los horarios por país para ver la carrera del GP Austria 2026 en Estados Unidos, México y España y otras partes del mundo.

País / Zona horariaHora de la carrera del domingo
España (peninsular)13:00
Portugal12:00
México (hora centro)07:00
Estados Unidos – ET (Nueva York, Miami)09:00
Estados Unidos – CT08:00
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)06:00
Argentina10:00
Chile09:00
Colombia08:00
Perú08:00
Ecuador08:00
Venezuela09:00
Uruguay10:00
Paraguay09:00
Bolivia09:00
Costa Rica07:00
Guatemala07:00
Honduras07:00
Nicaragua07:00
Panamá08:00
Brasil (Brasilia)10:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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