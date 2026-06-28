La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Austria, que se celebra en el pintoresco Red Bull Ring, enclavado en las colinas de Estiria este domingo 28 de junio . El circuito corto, conocido por sus exigentes cambios de elevación y sus rápidos tiempos por vuelta, acoge la octava prueba de 2026. La atención se centrará en Lewis Hamilton, quien espera dar inicio a su lucha por el título tras su espectacular primera victoria en un Gran Premio con Ferrari en la última carrera. ¿Quieres ver la carrera del Campeonato Mundial F1 en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura desde Estados Unidos, México y España.

¿Qué canal transmite la carrera del GP de Austria 2026 EN VIVO por TV y online?

Conoce cuáles son los canales TV que transmiten y dónde seguir la cobertura online de la carrera del Gran Premio de Austria 2026 EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 28 de junio.

País / Región Canal(es) de TV principales Streaming oficial / plataformas España DAZN F1 (propietario de derechos), disponible también vía paquetes de motor en Movistar, Orange, Vodafone. DAZN (app y web). México Sky Sports (a través de Sky e Izzi) como señal principal; en algunos listados figura también Fox Sports. F1TV; Star+ / Disney+ con ESPN en algunos paquetes. Estados Unidos ESPN (señal principal), ESPN Deportes (cobertura en español). ESPN+, F1TV Pro, FuboTV (con paquete ESPN en algunos casos). Argentina ESPN, Fox Sports Argentina. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Chile Fox Sports; en años recientes también ESPN / Star Action según operadora. Star+ (Disney+), F1TV. Colombia ESPN (a través de Disney+ / Star), en algunas guías se menciona Fox Sports regional. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Perú ESPN en Disney+ (Latam), a veces Fox Sports regional según operador. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Ecuador ESPN / Fox Sports regional según operador. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Venezuela Fox Sports (señal regional). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Uruguay Fox Sports, ESPN según operador. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Paraguay Fox Sports regional. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Bolivia Fox Sports regional. Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Costa Rica ESPN en Disney+ (Latam). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Panamá ESPN en Disney+ (Latam). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Guatemala ESPN en Disney+ (Latam). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Nicaragua ESPN en Disney+ (Latam). Star+ (Disney+ con ESPN), F1TV. Brasil Band / BandSports (derechos locales recientes). F1TV; streaming propio de Band en Brasil.

¿A qué hora inicia la carrera del GP Austria 2026 en Estados Unidos, México y España?

Conoce los horarios por país para ver la carrera del GP Austria 2026 en Estados Unidos, México y España y otras partes del mundo.

País / Zona horaria Hora de la carrera del domingo España (peninsular) 13:00 Portugal 12:00 México (hora centro) 07:00 Estados Unidos – ET (Nueva York, Miami) 09:00 Estados Unidos – CT 08:00 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 06:00 Argentina 10:00 Chile 09:00 Colombia 08:00 Perú 08:00 Ecuador 08:00 Venezuela 09:00 Uruguay 10:00 Paraguay 09:00 Bolivia 09:00 Costa Rica 07:00 Guatemala 07:00 Honduras 07:00 Nicaragua 07:00 Panamá 08:00 Brasil (Brasilia) 10:00