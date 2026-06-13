El GP de Barcelona-Cataluña forma parte del calendario 2026 como la séptima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El GP de Barcelona-Cataluña forma parte del calendario 2026 como la séptima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una de las pruebas más tradicionales del calendario: el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Los mejores pilotos del mundo volverán al Circuit de Barcelona-Catalunya para disputar una carrera que puede ser determinante en la lucha por el campeonato mundial.

Miles de aficionados buscan conocer a qué hora comienza la carrera y qué canales transmitirán el evento en vivo en Estados Unidos, México, España y el resto de países de habla hispana. A continuación, te compartimos la guía completa con horarios y señales de TV para no perderte ningún detalle de la séptima fecha de la temporada.

¿A qué hora es la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026?

La carrera principal del Gran Premio de Barcelona-Cataluña se disputará el domingo 14 de junio de 2026 desde las 15:00 horas de España (08:00 a. m. en México y 09:00 a. m. en gran parte de Latinoamérica).

PaísHora de la carrera
España15:00
Portugal14:00
México08:00
Guatemala08:00
Honduras08:00
El Salvador08:00
Nicaragua08:00
Costa Rica08:00
Panamá09:00
Colombia09:00
Perú09:00
Ecuador09:00
Estados Unidos (Miami, Nueva York)09:00
Venezuela10:00
Bolivia10:00
República Dominicana10:00
Puerto Rico10:00
Chile10:00
Paraguay10:00
Argentina10:00
Uruguay10:00

¿Qué canal transmite el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO?

La transmisión de la Fórmula 1 varía según el país. En España, los derechos pertenecen a DAZN F1, mientras que en Estados Unidos la carrera podrá verse a través de ESPN. Para Latinoamérica, ESPN y Disney+ continúan siendo las principales plataformas oficiales, aunque en México también existe cobertura mediante FOX Sports.

País / RegiónCanal de TVStreaming
EspañaDAZN F1DAZN
Estados UnidosESPNESPN App, ESPN+
MéxicoFOX Sports PremiumFOX Sports App
ArgentinaESPNDisney+
ChileESPNDisney+
UruguayESPNDisney+
ParaguayESPNDisney+
BoliviaESPNDisney+
PerúESPNDisney+
ColombiaESPNDisney+
EcuadorESPNDisney+
VenezuelaESPNDisney+
Costa RicaESPNDisney+
GuatemalaESPNDisney+
HondurasESPNDisney+
El SalvadorESPNDisney+
NicaraguaESPNDisney+
PanamáESPNDisney+
República DominicanaESPNDisney+
Puerto RicoESPNDisney+
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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