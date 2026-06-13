La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una de las pruebas más tradicionales del calendario: el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Los mejores pilotos del mundo volverán al Circuit de Barcelona-Catalunya para disputar una carrera que puede ser determinante en la lucha por el campeonato mundial.
Miles de aficionados buscan conocer a qué hora comienza la carrera y qué canales transmitirán el evento en vivo en Estados Unidos, México, España y el resto de países de habla hispana. A continuación, te compartimos la guía completa con horarios y señales de TV para no perderte ningún detalle de la séptima fecha de la temporada.
¿A qué hora es la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026?
La carrera principal del Gran Premio de Barcelona-Cataluña se disputará el domingo 14 de junio de 2026 desde las 15:00 horas de España (08:00 a. m. en México y 09:00 a. m. en gran parte de Latinoamérica).
|País
|Hora de la carrera
|España
|15:00
|Portugal
|14:00
|México
|08:00
|Guatemala
|08:00
|Honduras
|08:00
|El Salvador
|08:00
|Nicaragua
|08:00
|Costa Rica
|08:00
|Panamá
|09:00
|Colombia
|09:00
|Perú
|09:00
|Ecuador
|09:00
|Estados Unidos (Miami, Nueva York)
|09:00
|Venezuela
|10:00
|Bolivia
|10:00
|República Dominicana
|10:00
|Puerto Rico
|10:00
|Chile
|10:00
|Paraguay
|10:00
|Argentina
|10:00
|Uruguay
|10:00
¿Qué canal transmite el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO?
La transmisión de la Fórmula 1 varía según el país. En España, los derechos pertenecen a DAZN F1, mientras que en Estados Unidos la carrera podrá verse a través de ESPN. Para Latinoamérica, ESPN y Disney+ continúan siendo las principales plataformas oficiales, aunque en México también existe cobertura mediante FOX Sports.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|España
|DAZN F1
|DAZN
|Estados Unidos
|ESPN
|ESPN App, ESPN+
|México
|FOX Sports Premium
|FOX Sports App
|Argentina
|ESPN
|Disney+
|Chile
|ESPN
|Disney+
|Uruguay
|ESPN
|Disney+
|Paraguay
|ESPN
|Disney+
|Bolivia
|ESPN
|Disney+
|Perú
|ESPN
|Disney+
|Colombia
|ESPN
|Disney+
|Ecuador
|ESPN
|Disney+
|Venezuela
|ESPN
|Disney+
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+
|Guatemala
|ESPN
|Disney+
|Honduras
|ESPN
|Disney+
|El Salvador
|ESPN
|Disney+
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+
|Panamá
|ESPN
|Disney+
|República Dominicana
|ESPN
|Disney+
|Puerto Rico
|ESPN
|Disney+