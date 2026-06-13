La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una de las pruebas más tradicionales del calendario: el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Los mejores pilotos del mundo volverán al Circuit de Barcelona-Catalunya para disputar una carrera que puede ser determinante en la lucha por el campeonato mundial.

Miles de aficionados buscan conocer a qué hora comienza la carrera y qué canales transmitirán el evento en vivo en Estados Unidos, México, España y el resto de países de habla hispana. A continuación, te compartimos la guía completa con horarios y señales de TV para no perderte ningún detalle de la séptima fecha de la temporada.

¿A qué hora es la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026?

La carrera principal del Gran Premio de Barcelona-Cataluña se disputará el domingo 14 de junio de 2026 desde las 15:00 horas de España (08:00 a. m. en México y 09:00 a. m. en gran parte de Latinoamérica).

País Hora de la carrera España 15:00 Portugal 14:00 México 08:00 Guatemala 08:00 Honduras 08:00 El Salvador 08:00 Nicaragua 08:00 Costa Rica 08:00 Panamá 09:00 Colombia 09:00 Perú 09:00 Ecuador 09:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York) 09:00 Venezuela 10:00 Bolivia 10:00 República Dominicana 10:00 Puerto Rico 10:00 Chile 10:00 Paraguay 10:00 Argentina 10:00 Uruguay 10:00

¿Qué canal transmite el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO?

La transmisión de la Fórmula 1 varía según el país. En España, los derechos pertenecen a DAZN F1, mientras que en Estados Unidos la carrera podrá verse a través de ESPN. Para Latinoamérica, ESPN y Disney+ continúan siendo las principales plataformas oficiales, aunque en México también existe cobertura mediante FOX Sports.

País / Región Canal de TV Streaming España DAZN F1 DAZN Estados Unidos ESPN ESPN App, ESPN+ México FOX Sports Premium FOX Sports App Argentina ESPN Disney+ Chile ESPN Disney+ Uruguay ESPN Disney+ Paraguay ESPN Disney+ Bolivia ESPN Disney+ Perú ESPN Disney+ Colombia ESPN Disney+ Ecuador ESPN Disney+ Venezuela ESPN Disney+ Costa Rica ESPN Disney+ Guatemala ESPN Disney+ Honduras ESPN Disney+ El Salvador ESPN Disney+ Nicaragua ESPN Disney+ Panamá ESPN Disney+ República Dominicana ESPN Disney+ Puerto Rico ESPN Disney+