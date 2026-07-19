Revisa qué canales de TV transmiten la carrera de GP de Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming online el domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag)
Revisa qué canales de TV transmiten la carrera de GP de Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming online el domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Fórmula 1 llega al revirado circuito de Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica 2026, este domingo 19 de julio a las 9:00 ET / 6:00 PT. Tras la pausa posterior a Silverstone, los equipos presentan actualizaciones y estrategias definitorias; la pelea por el título llega con semanas decisivas y margen mínimo entre rivales. ¿Quieres ver la carrera de F1 EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online disponibles para ver el evento desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

Dónde ver por TV y streamig online la carrera de Fórmula Uno del Gran Premio de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag)
Dónde ver por TV y streamig online la carrera de Fórmula Uno del Gran Premio de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag)
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¿Qué canal transmite la carrera de F1 GP de Bélgica EN VIVO por TV y Online?

Aquí tienes una tabla con los principales canales de TV y plataformas de streaming para ver el Gran Premio de Bélgica de F1 este domingo 19 de julio, organizada por país/región.

País / RegiónCanal(es) de TV principalesStreaming oficial / legal principal
ArgentinaFox Sports / ESPN (según operador) Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
PerúESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
ColombiaESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
ChileFox Sports / ESPN (según paquete) Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
UruguayESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
MéxicoFox Sports / SKY Sports (según contrato local) Fox Sports Premium, SKY Go / Izzi Go, F1 TV Pro
Resto LatinoaméricaESPN / Fox Sports según país Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
EspañaDAZN F1, Movistar Plus+ (paquete Motor con DAZN F1) DAZN (app) y Movistar+ con DAZN F1
BélgicaRTBF (canal en abierto) RTBF Auvio (streaming gratis en Bélgica), F1 TV Pro
SuizaSRF / RTS (según región) Play RTS, SRF Player, F1 TV Pro
AustriaServus TV, ORF (algunas carreras en abierto) Servus TV Online, ORF Live, F1 TV Pro
LuxemburgoRTL Zwee RTL Play, F1 TV Pro
Estados UnidosESPN / ESPN2 / ABC (hasta 2025; contrato similar 2026) ESPN+, FuboTV, F1 TV Pro
Reino UnidoSky Sports F1 Sky Go, NOW (Sky), F1 TV Pro (limitado en UK)
ItaliaSky Sport F1 NOW (Sky Italia), F1 TV Pro
FranciaCanal+ (paquete Sport) myCanal, F1 TV Pro

¿A qué hora ver la carrera del GP de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

La carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 en Spa es este domingo 19 de julio a las 15:00 hora local de Bélgica (CEST).

País / regiónHora local de carrera domingo 19
España15:00
Reino Unido14:00
México (CDMX)07:00
Argentina10:00
Perú08:00
Colombia08:00
Chile (continental)09:00
Uruguay10:00
Brasil (Brasilia)10:00
Estados Unidos Este09:00
Estados Unidos Pacífico06:00

Fecha, hora y dónde ver el GP de Bélgica 2026

La transmisión del GP de Bélgica será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en la aplicación de Fórmula 1 y su servicio de streaming (F1TV).

  • Evento: GP de Bélgica
  • Fecha: Carrera el domingo 27 de julio de 2025
  • Horario: 7 horas (CDMX), 8 horas (CT), 9 horas (ET)
  • Sede: Circuito de Spa-Francorchamps
  • Transmisión: Fox Sports y F1TV
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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