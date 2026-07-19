La Fórmula 1 llega al revirado circuito de Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica 2026, este domingo 19 de julio a las 9:00 ET / 6:00 PT. Tras la pausa posterior a Silverstone , los equipos presentan actualizaciones y estrategias definitorias; la pelea por el título llega con semanas decisivas y margen mínimo entre rivales. ¿Quieres ver la carrera de F1 EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online disponibles para ver el evento desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

Dónde ver por TV y streamig online la carrera de Fórmula Uno del Gran Premio de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué canal transmite la carrera de F1 GP de Bélgica EN VIVO por TV y Online?

Aquí tienes una tabla con los principales canales de TV y plataformas de streaming para ver el Gran Premio de Bélgica de F1 este domingo 19 de julio, organizada por país/región.

País / Región Canal(es) de TV principales Streaming oficial / legal principal Argentina Fox Sports / ESPN (según operador) Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro Perú ESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro Colombia ESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro Chile Fox Sports / ESPN (según paquete) Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro Uruguay ESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro México Fox Sports / SKY Sports (según contrato local) Fox Sports Premium, SKY Go / Izzi Go, F1 TV Pro Resto Latinoamérica ESPN / Fox Sports según país Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro España DAZN F1, Movistar Plus+ (paquete Motor con DAZN F1) DAZN (app) y Movistar+ con DAZN F1 Bélgica RTBF (canal en abierto) RTBF Auvio (streaming gratis en Bélgica), F1 TV Pro Suiza SRF / RTS (según región) Play RTS, SRF Player, F1 TV Pro Austria Servus TV, ORF (algunas carreras en abierto) Servus TV Online, ORF Live, F1 TV Pro Luxemburgo RTL Zwee RTL Play, F1 TV Pro Estados Unidos ESPN / ESPN2 / ABC (hasta 2025; contrato similar 2026) ESPN+, FuboTV, F1 TV Pro Reino Unido Sky Sports F1 Sky Go, NOW (Sky), F1 TV Pro (limitado en UK) Italia Sky Sport F1 NOW (Sky Italia), F1 TV Pro Francia Canal+ (paquete Sport) myCanal, F1 TV Pro

¿A qué hora ver la carrera del GP de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

La carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 en Spa es este domingo 19 de julio a las 15:00 hora local de Bélgica (CEST) .

País / región Hora local de carrera domingo 19 España 15:00 Reino Unido 14:00 México (CDMX) 07:00 Argentina 10:00 Perú 08:00 Colombia 08:00 Chile (continental) 09:00 Uruguay 10:00 Brasil (Brasilia) 10:00 Estados Unidos Este 09:00 Estados Unidos Pacífico 06:00

Fecha, hora y dónde ver el GP de Bélgica 2026

La transmisión del GP de Bélgica será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en la aplicación de Fórmula 1 y su servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Bélgica

GP de Bélgica Fecha: Carrera el domingo 27 de julio de 2025

Horario: 7 horas (CDMX), 8 horas (CT), 9 horas (ET)

Sede: Circuito de Spa-Francorchamps

Transmisión: Fox Sports y F1TV