¡Adrenalina en la pista! Descubre qué canal transmite EN VIVO la carrera del GP de Brasil 2025 por el Mundial de F1 en USA, México y España. | Crédito: formula1.com / Composición Mag
Ronie Bautista

El Gran Premio de Brasil 2025 en Interlagos, programado del 7 al 9 de noviembre, se perfila como el fin de semana más impredecible de la temporada de Fórmula 1, no solo por una nueva jornada del formato sprint, sino por la amenaza constante de lluvia. La carrera es crucial en el Mundial de F1 y será transmitida en EN VIVO para millones de aficionados en México, España y en Estados Unidos (USA), que transmitirán todas las incidencias del fin de semana, incluyendo la carrera principal del domingo. Con la posibilidad de lluvia en los tres días del evento, que iniciará a las 2:00 p.m. (hora de Brasilia), tanto Max Verstappen como el resto de la parrilla se enfrentarán a un desafío de adaptación, donde la estrategia de pit wall y la habilidad en condiciones mixtas serán clave para la victoria. A continuación, conoce cuáles son los canales de televisión que transmiten el GP de Brasil 2025 por señal abierta, cable y dónde ver online desde cualquier dispositivo móvil para no perderte ni un minuto de lo mejor de la ‘categoría reina’ del deporte motor.

¿Quién conquistó Interlagos? Sigue los resultados EN VIVO del GP de Brasil 2025 y el podio final de la carrera de Fórmula 1. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite el Gran Premio de Brasil 2025 por TV y online?

PAÍSESCANALES TV / STREAMING
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
MéxicoIzzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
EspañaDAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
ArgentinaFOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
BoliviaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ChileESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ColombiaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Costa RicaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
EcuadorESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
El SalvadorESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
GuatemalaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
HondurasESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
NicaraguaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
PanamáESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ParaguayESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
PerúESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Puerto RicoESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
República DominicanaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
UruguayESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
VenezuelaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Situado 16 km al sur de São Paulo, el trazado de Interlagos tiene la particularidad de encajar un máximo de desarrollo en un espacio mínimo. Es una pista rápida con largas rectas y grandes curvas de radio constante, que ofrece cambios significativos de elevación. La rampa de Mergulho que conduce a la recta de boxes es tan empinada como el barranco de Eau Rouge en Spa. | Crédito: F| / Facebook

A qué hora es el Gran Premio de Brasil 2025

  • 11:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 12:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
  • 13:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
  • 14:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
  • 18:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

  • 12:00 pm ET (hora del Este)
  • 11:00 am CT (hora del Centro)
  • 11:00 am MT (hora de Montaña)
  • 11:00 am PT (hora del Pacífico)
Gran Premio de Brasil 2025 | Fórmula 1
Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Brasil 2025, vigésima primera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, de 4.309km de longitud, el domingo 9 de noviembre. | Crédito: GEC
