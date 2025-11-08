El Gran Premio de Brasil 2025 en Interlagos, programado del 7 al 9 de noviembre, se perfila como el fin de semana más impredecible de la temporada de Fórmula 1, no solo por una nueva jornada del formato sprint, sino por la amenaza constante de lluvia. La carrera es crucial en el Mundial de F1 y será transmitida en EN VIVO para millones de aficionados en México, España y en Estados Unidos (USA), que transmitirán todas las incidencias del fin de semana, incluyendo la carrera principal del domingo. Con la posibilidad de lluvia en los tres días del evento, que iniciará a las 2:00 p.m. (hora de Brasilia), tanto Max Verstappen como el resto de la parrilla se enfrentarán a un desafío de adaptación, donde la estrategia de pit wall y la habilidad en condiciones mixtas serán clave para la victoria. A continuación, conoce cuáles son los canales de televisión que transmiten el GP de Brasil 2025 por señal abierta, cable y dónde ver online desde cualquier dispositivo móvil para no perderte ni un minuto de lo mejor de la ‘categoría reina’ del deporte motor.

¿Quién conquistó Interlagos? Sigue los resultados EN VIVO del GP de Brasil 2025 y el podio final de la carrera de Fórmula 1. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite el Gran Premio de Brasil 2025 por TV y online?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium México Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium España DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium

Situado 16 km al sur de São Paulo, el trazado de Interlagos tiene la particularidad de encajar un máximo de desarrollo en un espacio mínimo. Es una pista rápida con largas rectas y grandes curvas de radio constante, que ofrece cambios significativos de elevación. La rampa de Mergulho que conduce a la recta de boxes es tan empinada como el barranco de Eau Rouge en Spa. | Crédito: F| / Facebook

A qué hora es el Gran Premio de Brasil 2025

11:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

12:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

13:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

14:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

18:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

12:00 pm ET (hora del Este)

11:00 am CT (hora del Centro)

11:00 am MT (hora de Montaña)

11:00 am PT (hora del Pacífico)

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Brasil 2025, vigésima primera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, de 4.309km de longitud, el domingo 9 de noviembre. | Crédito: GEC