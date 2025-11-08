El Gran Premio de Brasil 2025 en Interlagos, programado del 7 al 9 de noviembre, se perfila como el fin de semana más impredecible de la temporada de Fórmula 1, no solo por una nueva jornada del formato sprint, sino por la amenaza constante de lluvia. La carrera es crucial en el Mundial de F1 y será transmitida en EN VIVO para millones de aficionados en México, España y en Estados Unidos (USA), que transmitirán todas las incidencias del fin de semana, incluyendo la carrera principal del domingo. Con la posibilidad de lluvia en los tres días del evento, que iniciará a las 2:00 p.m. (hora de Brasilia), tanto Max Verstappen como el resto de la parrilla se enfrentarán a un desafío de adaptación, donde la estrategia de pit wall y la habilidad en condiciones mixtas serán clave para la victoria. A continuación, conoce cuáles son los canales de televisión que transmiten el GP de Brasil 2025 por señal abierta, cable y dónde ver online desde cualquier dispositivo móvil para no perderte ni un minuto de lo mejor de la ‘categoría reina’ del deporte motor.
¿Qué canal transmite el Gran Premio de Brasil 2025 por TV y online?
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
|México
|Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
|España
|DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
A qué hora es el Gran Premio de Brasil 2025
- 11:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 12:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 13:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 14:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 18:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos
- 12:00 pm ET (hora del Este)
- 11:00 am CT (hora del Centro)
- 11:00 am MT (hora de Montaña)
- 11:00 am PT (hora del Pacífico)