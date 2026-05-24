Consulta cuál es el canal de transmisión del GP de Canadá 2026 para ver la carrera del Mundial de la Fórmula 1, este domingo 24 de mayo, desde Montreal. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta cuál es el canal de transmisión del GP de Canadá 2026 para ver la carrera del Mundial de la Fórmula 1, este domingo 24 de mayo, desde Montreal. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este domingo 24 de mayo se reanuda el Mundial de la Fórmula 1 con el GP de Canadá 2026, un circuito donde seguramente tendrá el foco en la escudería Mercedes, que ha venido dominando las primeras carreras con 4 triunfos de 4 posibles (3 de Antonelli y 1 de Russell). A continuación, te dejo con los canales que van a transmitir el GP de Canadá 2026 desde México, España y Estados Unidos, para que puedas ver la F1 minuto a minuto.

Conoce cómo y dónde ver la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 por TV y streaming online este domingo 24 de mayo desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
Conoce cómo y dónde ver la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 por TV y streaming online este domingo 24 de mayo desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa

Dónde ver la carrera de F1 GP de Canadá 2026 EN VIVO GRATIS por TV y online

Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y cambio estratégico en tiempo real, F1 TV (servicio oficial de la Fórmula 1) ofrece señal on-board de todos los monoplazas, telemetría en vivo y comentarios especializados en varios idiomas, según la información publicada en F1TV.formula1.com, lo que la convierte en la plataforma de referencia para no perderte nada del GP de Canadá 2026 y del estreno real de los nuevos monoplazas en formato Sprint.

Región / PaísCanal TV principalStreaming / OTT oficialNotas clave
Estados UnidosApple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable)Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)
Apple es el nuevo dueño exclusivo de los derechos F1 en EE. UU. desde 2026. ​
EspañaDAZN F1DAZN (app y web) Señal exclusiva de F1, también integra señal de Movistar Plus+ mediante acuerdo.
MéxicoFox Sports / Canal local ligado a ESPN MXStar+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador México tiene acuerdo propio; ESPN distribuye vía plataformas Disney en la región.
ColombiaESPN (señal panregional)Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM Parte del paquete de 18 mercados LATAM donde ESPN renovó derechos hasta 2028.
PerúESPNDisney+ / Star+ con señal ESPN LATAM Misma ventana panregional para Sudamérica hispanohablante (sin Brasil).
EcuadorESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Transmisión en el mismo horario que Colombia y Perú (15:00 locales).
VenezuelaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Incluida en el bloque de países con derechos F1 vía ESPN para LATAM.
BoliviaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Cobertura completa de todas las sesiones de F1.
ArgentinaESPN / Fox Sports (vía señales locales)Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador ESPN renovó señal panregional; en Argentina se distribuye también vía Fox Sports y ESPN Premium.
ChileESPN / ESPN Premium ChileDisney+ / Star+; ESPN Premium Chile ESPN confirmó cobertura “multiplataforma” en Chile, incluyendo ESPN Premium.
UruguayESPNDisney+ / Star+ (ESPN) En mismo paquete de derechos que resto de Sudamérica hispana.
ParaguayESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Acceso a todas las carreras en vivo.
Costa RicaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Uno de los 18 mercados de Centroamérica bajo el acuerdo ESPN–F1.
El SalvadorESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Horario de carrera: 14:00 del domingo 24 de mayo.
GuatemalaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Cobertura lineal + digital según operador de TV de pago.
HondurasESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Forma parte del bloque Centroamérica-Caribe cubierto por ESPN.
NicaraguaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Mismo feed panregional que Costa Rica y El Salvador.
PanamáESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Horario de carrera: 14:00 locales el domingo.
República Dominicana / Caribe hisp.ESPN Caribbean / ESPNDisney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM El acuerdo incluye Caribe de habla hispana en el paquete de 18 mercados.

A qué hora ver el GP de Canadá 2026

  • México: 14:00 horas (CDMX).
  • Colombia / Perú / Panamá / Ecuador: 15:00 horas
  • Chile / Venezuela / Bolivia / Caribe: 16:00 horas
  • Argentina / Uruguay / Paraguay: 17:00 horas
  • Costa Rica / El Salvador / Belice: 14:00 horas
  • Estados Unidos (ET): 16:00 horas
  • España: 23:00 horas
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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