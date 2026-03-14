La Fórmula 1 regresa este fin de semana con la segunda parada del Mundial 2026: el Gran Premio de China en el renovado circuito internacional de Shanghái, fecha incluida en el calendario oficial publicado por la FIA y Formula 1 para la temporada 2026. Esta carrera está programada como fin de semana Sprint, de acuerdo con el calendario y la configuración de eventos aprobados por la categoría, lo que la convierte en una de las citas más intensas y estratégicas del año.

En un formato Sprint, los equipos solo disponen de una sesión de práctica libre de 60 minutos antes de pasar directamente a la clasificación y a la carrera corta Sprint, reduciendo al mínimo el margen de error y aumentando la presión sobre los 22 pilotos en pista. Cada vuelta se vuelve crítica para afinar la configuración del monoplaza, asegurar una buena posición de partida y sumar puntos clave para el campeonato antes del Gran Premio del domingo.

Todo el fin de semana del Gran Premio de China 2026 —incluyendo práctica, clasificación, Sprint y carrera principal— se podrá seguir en directo a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, disponible con los planes F1 TV Pro y F1 TV Access en territorios autorizados. Además, F1 TV ofrece acceso a cámaras onboard de todos los pilotos, radios de equipo, datos en tiempo real y retransmisiones de categorías soporte como F2 y F3, lo que convierte a este servicio en la opción más completa para vivir cada detalle del fin de semana.

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el GP de China 2026 este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el circuito de Shanghái. (Foto: GREG BAKER / AFP) / Agencia AFP

Qué canales TV transmiten el F1 GP de China 2026 EN VIVO por TV y online

Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y decisión estratégica del GP de China 2026 en tiempo real, F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, es la plataforma más completa y confiable. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial F1TV.formula1.com y Formula1.com, este servicio ofrece señal on-board de todos los monoplazas, múltiples cámaras en pista, telemetría en vivo (tiempos sector por sector, mapas de posición, gestión de neumáticos y más) y comentarios especializados en varios idiomas.

En EE. UU., F1 TV está cambiando. Apple, la nueva emisora ​​oficial de la Fórmula 1 en EE. UU., ofrecerá F1 TV gratis en su suscripción a Apple TV, lo que simplificará el acceso para los aficionados y mejorará su experiencia general. El equipo de transmisión de F1 TV también se encargará principalmente de la cobertura en inglés de Apple TV, llevando su amplia experiencia y conocimiento a una audiencia estadounidense más amplia.

Región / País Canal TV principal Streaming / OTT oficial Estados Unidos Apple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable) Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)

España DAZN F1 DAZN (app y web) México Fox Sports / Canal local ligado a ESPN MX Star+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador Colombia ESPN (señal panregional) Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM Perú ESPN Disney+ / Star+ con señal ESPN LATAM Ecuador ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Venezuela ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Bolivia ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Argentina ESPN / Fox Sports (vía señales locales) Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador Chile ESPN / ESPN Premium Chile Disney+ / Star+; ESPN Premium Chile Uruguay ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Paraguay ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Costa Rica ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) El Salvador ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Guatemala ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Honduras ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Nicaragua ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Panamá ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) República Dominicana / Caribe hisp. ESPN Caribbean / ESPN Disney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM

Horarios del GP de China 2026 por país/región

País / Región Hora de inicio carrera domingo 15 de marzo México (CDMX, tiempo del centro) 01:00 Costa Rica / El Salvador / Belice 01:00 Colombia / Perú / Panamá / Ecuador 02:00 Venezuela / Bolivia / Caribe (Caracas, Santo Domingo, etc.) 03:00 Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay 04:00 Estados Unidos – ET (Eastern Time) 03:00 Estados Unidos – CT (Central Time) 02:00 Estados Unidos – MT (Mountain Time) 01:00 Estados Unidos – PT (Pacific Time) 00:00 España (peninsular) 08:00

México: carrera domingo 15 de marzo, 01:00 (CDMX).

Colombia / Perú / Panamá / Ecuador: 02:00.

Venezuela / Bolivia / Caribe: 03:00.​

Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay: 04:00.

Costa Rica / El Salvador / Belice: 01:00.​

Estados Unidos (ET): 03:00; (CT): 02:00; (MT): 01:00; (PT): 00:00.

España: 08:00.