Conoce las opciones en TV y Streaming para ver el GP de Estados Unidos 2025 desde países como México, España o Estados Unidos. (Foto: AFP / Composición MAG)
Conoce las opciones en TV y Streaming para ver el GP de Estados Unidos 2025 desde países como México, España o Estados Unidos. (Foto: AFP / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

El Mundial de la Formula 1 aún no se define y continúa este domingo 19 de octubre con el GP de Estados Unidos 2025, que se desarrollará desde el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Con Oscar Piastri a la cabeza en la tabla general, seguido de Lando Norris (ambos de la escudería McLaren), se espera una emocionante competencia para definir al mejor de este circuito. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver el GP de Estados Unidos, así como también los horarios en USA, México y España.

¿Qué canal transmite el Gran Premio de Estados Unidos 2025 por TV y online?

PAÍSCANALES TV / STREAMING
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro
MéxicoSky Sports HD y Sky Plus+
EspañaDAZN, DAZN F1 y Movistar F1
ArgentinaFOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
BoliviaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ChileESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ColombiaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
Costa RicaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
EcuadorESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
El SalvadorESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
GuatemalaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
HondurasESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
NicaraguaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
PanamáESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ParaguayESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
PerúESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
Puerto RicoESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
República DominicanaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
UruguayESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
VenezuelaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro

A qué hora es el Gran Premio de Estados Unidos 2025

  • 13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
  • 15:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
  • 16:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
  • 21:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

  • 3:00 p.m. ET (hora del Este)
  • 2:00 p.m. CT (hora del Centro)
  • 1:00 p.m. MT (hora de Montaña)
  • 12:00 p.m. PT (hora del Pacífico)

GP de Estados Unidos 2025: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: domingo 19 de octubre de 2025
  • Lugar: Circuito de Las Américas
  • Hora: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. España
  • Canal TV: ESPN (USA) / Sky Sports (México) / DAZN F1 (España)
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC