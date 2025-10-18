El Mundial de la Formula 1 aún no se define y continúa este domingo 19 de octubre con el GP de Estados Unidos 2025, que se desarrollará desde el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Con Oscar Piastri a la cabeza en la tabla general, seguido de Lando Norris (ambos de la escudería McLaren), se espera una emocionante competencia para definir al mejor de este circuito. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver el GP de Estados Unidos, así como también los horarios en USA, México y España .

¿Qué canal transmite el Gran Premio de Estados Unidos 2025 por TV y online?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro México Sky Sports HD y Sky Plus+ España DAZN, DAZN F1 y Movistar F1 Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro

A qué hora es el Gran Premio de Estados Unidos 2025

13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

15:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

16:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

21:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

3:00 p.m. ET (hora del Este)

2:00 p.m. CT (hora del Centro)

1:00 p.m. MT (hora de Montaña)

12:00 p.m. PT (hora del Pacífico)

