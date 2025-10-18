El Mundial de la Formula 1 aún no se define y continúa este domingo 19 de octubre con el GP de Estados Unidos 2025, que se desarrollará desde el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Con Oscar Piastri a la cabeza en la tabla general, seguido de Lando Norris (ambos de la escudería McLaren), se espera una emocionante competencia para definir al mejor de este circuito. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver el GP de Estados Unidos, así como también los horarios en USA, México y España.
¿Qué canal transmite el Gran Premio de Estados Unidos 2025 por TV y online?
|PAÍS
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro
|México
|Sky Sports HD y Sky Plus+
|España
|DAZN, DAZN F1 y Movistar F1
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
A qué hora es el Gran Premio de Estados Unidos 2025
- 13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 15:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 16:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 21:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos
- 3:00 p.m. ET (hora del Este)
- 2:00 p.m. CT (hora del Centro)
- 1:00 p.m. MT (hora de Montaña)
- 12:00 p.m. PT (hora del Pacífico)
GP de Estados Unidos 2025: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 19 de octubre de 2025
- Lugar: Circuito de Las Américas
- Hora: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. España
- Canal TV: ESPN (USA) / Sky Sports (México) / DAZN F1 (España)