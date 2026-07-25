La Fórmula 1 llega al icónico Hungaroring para el Gran Premio de Hungría 2026, este domingo 26 de julio a las 9:00 ET / 6:00 PT. Tras la trepidante carrera en Spa-Francorchamps, los equipos presentan actualizaciones y estrategias definitorias para recorrer cada una de las 14 curvas del Hungaroring; la pelea por el título llega con semanas decisivas y margen mínimo entre rivales. ¿Quieres ver la carrera de F1 del GP de Hungría 2026 EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online disponibles para ver el evento desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.
¿Qué canal transmite la carrera de F1 GP de Hungría EN VIVO por TV y Online?
Aquí tienes una tabla con los principales canales de TV y plataformas de streaming para ver el Gran Premio de Hungría de F1 este domingo 26 de julio, organizada por país/región.
|País / Región
|Canal(es) de TV principales
|Streaming oficial / legal principal
|Argentina
|Fox Sports / ESPN (según operador)
|Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
|Perú
|ESPN
|Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
|Chile
|Fox Sports / ESPN (según paquete)
|Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
|México
|Fox Sports / SKY Sports (según contrato local)
|Fox Sports Premium, SKY Go / Izzi Go, F1 TV Pro
|Resto Latinoamérica
|ESPN / Fox Sports según país
|Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
|España
|DAZN F1, Movistar Plus+ (paquete Motor con DAZN F1)
|DAZN (app) y Movistar+ con DAZN F1
|Bélgica
|RTBF (canal en abierto)
|RTBF Auvio (streaming gratis en Bélgica), F1 TV Pro
|Suiza
|SRF / RTS (según región)
|Play RTS, SRF Player, F1 TV Pro
|Austria
|Servus TV, ORF (algunas carreras en abierto)
|Servus TV Online, ORF Live, F1 TV Pro
|Luxemburgo
|RTL Zwee
|RTL Play, F1 TV Pro
|Estados Unidos
|ESPN / ESPN2 / ABC (hasta 2025; contrato similar 2026)
|ESPN+, FuboTV, F1 TV Pro
|Reino Unido
|Sky Sports F1
|Sky Go, NOW (Sky), F1 TV Pro (limitado en UK)
|Italia
|Sky Sport F1
|NOW (Sky Italia), F1 TV Pro
|Francia
|Canal+ (paquete Sport)
|myCanal, F1 TV Pro
¿A qué hora ver la carrera del GP de Hungría 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?
La carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 en Hungaroring es este domingo 26 de julio a las 15:00 hora local de Hungría (CEST).
|País / región
|Hora local de carrera domingo 26
|España
|15:00
|Reino Unido
|14:00
|México (CDMX)
|07:00
|Argentina
|10:00
|Perú
|08:00
|Colombia
|08:00
|Chile (continental)
|09:00
|Uruguay
|10:00
|Brasil (Brasilia)
|10:00
|Estados Unidos Este
|09:00
|Estados Unidos Pacífico
|06:00
Fecha, hora y dónde ver el GP de Hungría 2026
La transmisión del GP de Hungría será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en la aplicación de Fórmula 1 y su servicio de streaming (F1TV).
- Evento: GP de Hungría
- Fecha: Carrera el domingo 26 de julio de 2026
- Horario: 7 horas (CDMX), 8 horas (CT), 9 horas (ET)
- Sede: Hungaroring
- Transmisión: Fox Sports y F1TV