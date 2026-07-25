Los monoplazas aceleran en el circuito de Hungaroring durante el GP de Hungría 2026. Consulte las señales de TV autorizadas que transmiten la carrera en vivo para espectadores en Estados Unidos, México y España. | Crédito: formula1.com / Composición Mag
Los monoplazas aceleran en el circuito de Hungaroring durante el GP de Hungría 2026. Consulte las señales de TV autorizadas que transmiten la carrera en vivo para espectadores en Estados Unidos, México y España. | Crédito: formula1.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Fórmula 1 llega al icónico Hungaroring para el Gran Premio de Hungría 2026, este domingo 26 de julio a las 9:00 ET / 6:00 PT. Tras la trepidante carrera en Spa-Francorchamps, los equipos presentan actualizaciones y estrategias definitorias para recorrer cada una de las 14 curvas del Hungaroring; la pelea por el título llega con semanas decisivas y margen mínimo entre rivales. ¿Quieres ver la carrera de F1 del GP de Hungría 2026 EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online disponibles para ver el evento desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

BUDAPEST, CONDADO DE PEST, (HUNGRÍA), 26/07/2026.- Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring,. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.
BUDAPEST, CONDADO DE PEST, (HUNGRÍA), 26/07/2026.- Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring,. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿Qué canal transmite la carrera de F1 GP de Hungría EN VIVO por TV y Online?

Aquí tienes una tabla con los principales canales de TV y plataformas de streaming para ver el Gran Premio de Hungría de F1 este domingo 26 de julio, organizada por país/región.

País / RegiónCanal(es) de TV principalesStreaming oficial / legal principal
ArgentinaFox Sports / ESPN (según operador) Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
PerúESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
ColombiaESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
ChileFox Sports / ESPN (según paquete) Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
UruguayESPN Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
MéxicoFox Sports / SKY Sports (según contrato local) Fox Sports Premium, SKY Go / Izzi Go, F1 TV Pro
Resto LatinoaméricaESPN / Fox Sports según país Disney+ Plan Premium (ESPN), F1 TV Pro
EspañaDAZN F1, Movistar Plus+ (paquete Motor con DAZN F1) DAZN (app) y Movistar+ con DAZN F1
BélgicaRTBF (canal en abierto) RTBF Auvio (streaming gratis en Bélgica), F1 TV Pro
SuizaSRF / RTS (según región) Play RTS, SRF Player, F1 TV Pro
AustriaServus TV, ORF (algunas carreras en abierto) Servus TV Online, ORF Live, F1 TV Pro
LuxemburgoRTL Zwee RTL Play, F1 TV Pro
Estados UnidosESPN / ESPN2 / ABC (hasta 2025; contrato similar 2026) ESPN+, FuboTV, F1 TV Pro
Reino UnidoSky Sports F1 Sky Go, NOW (Sky), F1 TV Pro (limitado en UK)
ItaliaSky Sport F1 NOW (Sky Italia), F1 TV Pro
FranciaCanal+ (paquete Sport) myCanal, F1 TV Pro

¿A qué hora ver la carrera del GP de Hungría 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

La carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 en Hungaroring es este domingo 26 de julio a las 15:00 hora local de Hungría (CEST).

País / regiónHora local de carrera domingo 26
España15:00
Reino Unido14:00
México (CDMX)07:00
Argentina10:00
Perú08:00
Colombia08:00
Chile (continental)09:00
Uruguay10:00
Brasil (Brasilia)10:00
Estados Unidos Este09:00
Estados Unidos Pacífico06:00
La carrera del GP de Hungría 2026 se realizará en el Hungaroring. (Foto: ANDREJ IVANOV / AFP)
La carrera del GP de Hungría 2026 se realizará en el Hungaroring. (Foto: ANDREJ IVANOV / AFP)
/ ANDREJ IVANOV

Fecha, hora y dónde ver el GP de Hungría 2026

La transmisión del GP de Hungría será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en la aplicación de Fórmula 1 y su servicio de streaming (F1TV).

  • Evento: GP de Hungría
  • Fecha: Carrera el domingo 26 de julio de 2026
  • Horario: 7 horas (CDMX), 8 horas (CT), 9 horas (ET)
  • Sede: Hungaroring
  • Transmisión: Fox Sports y F1TV
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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