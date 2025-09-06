El Gran Premio de Italia 2025 llega en un momento decisivo de la temporada del Mundial de Fórmula 1, con McLaren dominando tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. El histórico circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, será testigo de una batalla clave en la lucha por el título, en un trazado de 53 vueltas y 306,72 kilómetros.
La carrera se disputará el domingo 7 de septiembre, con equipos como Ferrari y Mercedes intentando acortar distancias frente a McLaren, que tiene a Oscar Piastri como líder tras su victoria en Zandvoort. Además, Lando Norris y Charles Leclerc llegan con la misión de reivindicarse tras un GP de Países Bajos complicado.
¿A qué hora y qué canal transmite el GP de Italia 2025 EN VIVO en USA?
La transmisión del GP de Italia 2025 en Estados Unidos será el domingo 7 de septiembre a las 9:00 a.m. (ET).
|País / Región
|Hora
|Canal de TV
|Streaming
|Estados Unidos (ET)
|9:00
|ESPN, ESPN Deportes
|Fubo, ESPN+, F1 TV
¿A qué hora y qué canal transmite el GP de Italia 2025 EN VIVO en México?
En México, la carrera del GP de Italia 2025 podrá seguirse en vivo el domingo 7 de septiembre a las 7:00 a.m. (CDMX).
|País / Región
|Hora
|Canal de TV
|Streaming
|México (CDMX)
|7:00
|Fox Sports
|Fox Sports Premium, F1 TV
¿A qué hora y qué canal transmite el GP de Italia 2025 EN VIVO en España?
En España, la cita con el Mundial de Fórmula 1 será el domingo 7 de septiembre a las 15:00 horas desde el circuito de Monza.
|País
|Hora
|Canal de TV
|Streaming
|España
|15:00
|DAZN F1 (Movistar)
|DAZN