Transmisión EN VIVO del GP de Italia 2025: horarios y canales en USA, México y España por el Mundial de F1. (Foto: Red Bull)
Andrés Manrique
El Gran Premio de Italia 2025 llega en un momento decisivo de la temporada del Mundial de Fórmula 1, con McLaren dominando tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. El histórico circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, será testigo de una batalla clave en la lucha por el título, en un trazado de 53 vueltas y 306,72 kilómetros.

La carrera se disputará el domingo 7 de septiembre, con equipos como Ferrari y Mercedes intentando acortar distancias frente a McLaren, que tiene a Oscar Piastri como líder tras su victoria en Zandvoort. Además, Lando Norris y Charles Leclerc llegan con la misión de reivindicarse tras un GP de Países Bajos complicado.

El GP de Italia 2025 de Fórmula 1 podrá verse EN VIVO en USA, México y España a través de distintos canales de TV y streaming. (Foto: F1)
¿A qué hora y qué canal transmite el GP de Italia 2025 EN VIVO en USA?

La transmisión del GP de Italia 2025 en Estados Unidos será el domingo 7 de septiembre a las 9:00 a.m. (ET).

País / RegiónHoraCanal de TVStreaming
Estados Unidos (ET)9:00ESPN, ESPN DeportesFubo, ESPN+, F1 TV

¿A qué hora y qué canal transmite el GP de Italia 2025 EN VIVO en México?

En México, la carrera del GP de Italia 2025 podrá seguirse en vivo el domingo 7 de septiembre a las 7:00 a.m. (CDMX).

País / RegiónHoraCanal de TVStreaming
México (CDMX)7:00Fox SportsFox Sports Premium, F1 TV

¿A qué hora y qué canal transmite el GP de Italia 2025 EN VIVO en España?

En España, la cita con el Mundial de Fórmula 1 será el domingo 7 de septiembre a las 15:00 horas desde el circuito de Monza.

PaísHoraCanal de TVStreaming
España15:00DAZN F1 (Movistar)DAZN
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

