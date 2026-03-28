¡Vamos Colombia! Mira el partido Colombia vs. Francia por Canal RCN EN VIVO y GRATIS. Te decimos dónde ver la señal abierta y fútbol TV online para no perderte este choque mundialista desde Estados Unidos. | Crédito: formula1.com / Composición Mag
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Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Fórmula 1 se reanuda este fin de semana con la tercera parada del Mundial 2026: el Gran Premio de Japón en el mítico Circuito de Suzuka, fecha incluida en el calendario oficial publicado por la FIA y Formula 1 para la temporada 2026. Esta carrera será la última antes de un imprevisto parón anunciado tras la cancelación de los Grand Prix de Baréin y Arabia Saudita que se iban a celebrar en abril debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con la guerra de Irán. Todo el fin de semana del Gran Premio de China 2026 —incluyendo las prácticas libres y la clasificación, así como la carrera principal— se podrá seguir en directo a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, disponible con los planes F1 TV Pro y F1 TV Access en territorios autorizados. Además, F1 TV ofrece acceso a cámaras onboard de todos los pilotos, radios de equipo, datos en tiempo real y retransmisiones de categorías soporte como F2 y F3, lo que convierte a este servicio en la opción más completa para vivir cada detalle del fin de semana.

¿Qué canales TV transmiten el F1 GP de Japón 2026 EN VIVO por TV y online?

Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y decisión estratégica del GP de Japón 2026 en tiempo real, F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, es la plataforma más completa y confiable. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial F1TV.formula1.com y Formula1.com, este servicio ofrece señal on-board de todos los monoplazas, múltiples cámaras en pista, telemetría en vivo (tiempos sector por sector, mapas de posición, gestión de neumáticos y más) y comentarios especializados en varios idiomas.

En EE. UU., F1 TV está cambiando. Apple, la nueva , ofrecerá F1 TV gratis en su suscripción a Apple TV, lo que simplificará el acceso para los aficionados y mejorará su experiencia general. El equipo de transmisión de F1 TV también se encargará principalmente de la cobertura en inglés de Apple TV, llevando su amplia experiencia y conocimiento a una audiencia estadounidense más amplia.

Región / PaísCanal TV principalStreaming / OTT oficial
Estados UnidosApple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable)Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)
EspañaDAZN F1DAZN (app y web)
MéxicoFox Sports / Canal local ligado a ESPN MXStar+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador
ColombiaESPN (señal panregional)Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM
PerúESPNDisney+ / Star+ con señal ESPN LATAM
EcuadorESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
VenezuelaESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
BoliviaESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
ArgentinaESPN / Fox Sports (vía señales locales)Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador
ChileESPN / ESPN Premium ChileDisney+ / Star+; ESPN Premium Chile
UruguayESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
ParaguayESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
Costa RicaESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
El SalvadorESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
GuatemalaESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
HondurasESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
NicaraguaESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
PanamáESPNDisney+ / Star+ (ESPN)
República Dominicana / Caribe hisp.ESPN Caribbean / ESPNDisney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM

Horarios del GP de Japón 2026 por país/región

País / RegiónHora de inicio carrera sábado 28 y domingo 29 de marzo
México (CDMX, tiempo del centro)11:00 pm (sábado 28 de marzo)
Costa Rica / El Salvador / Belice11:00 pm (sábado 28 de marzo)
Colombia / Perú / Panamá / Ecuador00:00 am
Venezuela / Bolivia / Caribe (Caracas, Santo Domingo, etc.)01:00 am
Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay02:00 am
Estados Unidos – ET (Eastern Time)01:00 am
Estados Unidos – CT (Central Time)00:00 am
Estados Unidos – MT (Mountain Time)11:00 pm (sábado 28 de marzo)
Estados Unidos – PT (Pacific Time)10:00 pm (sábado 28 de marzo)
España (peninsular)06:00
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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