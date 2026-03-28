La Fórmula 1 se reanuda este fin de semana con la tercera parada del Mundial 2026: el Gran Premio de Japón en el mítico Circuito de Suzuka, fecha incluida en el calendario oficial publicado por la FIA y Formula 1 para la temporada 2026. Esta carrera será la última antes de un imprevisto parón anunciado tras la cancelación de los Grand Prix de Baréin y Arabia Saudita que se iban a celebrar en abril debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con la guerra de Irán. Todo el fin de semana del Gran Premio de China 2026 —incluyendo las prácticas libres y la clasificación, así como la carrera principal— se podrá seguir en directo a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, disponible con los planes F1 TV Pro y F1 TV Access en territorios autorizados. Además, F1 TV ofrece acceso a cámaras onboard de todos los pilotos, radios de equipo, datos en tiempo real y retransmisiones de categorías soporte como F2 y F3, lo que convierte a este servicio en la opción más completa para vivir cada detalle del fin de semana.
¿Qué canales TV transmiten el F1 GP de Japón 2026 EN VIVO por TV y online?
Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y decisión estratégica del GP de Japón 2026 en tiempo real, F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, es la plataforma más completa y confiable. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial F1TV.formula1.com y Formula1.com, este servicio ofrece señal on-board de todos los monoplazas, múltiples cámaras en pista, telemetría en vivo (tiempos sector por sector, mapas de posición, gestión de neumáticos y más) y comentarios especializados en varios idiomas.
En EE. UU., F1 TV está cambiando. Apple, la nueva emisora oficial de la Fórmula 1 en EE. UU., ofrecerá F1 TV gratis en su suscripción a Apple TV, lo que simplificará el acceso para los aficionados y mejorará su experiencia general. El equipo de transmisión de F1 TV también se encargará principalmente de la cobertura en inglés de Apple TV, llevando su amplia experiencia y conocimiento a una audiencia estadounidense más amplia.
|Región / País
|Canal TV principal
|Streaming / OTT oficial
|Estados Unidos
|Apple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable)
|Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)
|España
|DAZN F1
|DAZN (app y web)
|México
|Fox Sports / Canal local ligado a ESPN MX
|Star+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador
|Colombia
|ESPN (señal panregional)
|Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM
|Perú
|ESPN
|Disney+ / Star+ con señal ESPN LATAM
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Argentina
|ESPN / Fox Sports (vía señales locales)
|Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador
|Chile
|ESPN / ESPN Premium Chile
|Disney+ / Star+; ESPN Premium Chile
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|El Salvador
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Guatemala
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Honduras
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Panamá
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|República Dominicana / Caribe hisp.
|ESPN Caribbean / ESPN
|Disney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM
Horarios del GP de Japón 2026 por país/región
|País / Región
|Hora de inicio carrera sábado 28 y domingo 29 de marzo
|México (CDMX, tiempo del centro)
|11:00 pm (sábado 28 de marzo)
|Costa Rica / El Salvador / Belice
|11:00 pm (sábado 28 de marzo)
|Colombia / Perú / Panamá / Ecuador
|00:00 am
|Venezuela / Bolivia / Caribe (Caracas, Santo Domingo, etc.)
|01:00 am
|Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay
|02:00 am
|Estados Unidos – ET (Eastern Time)
|01:00 am
|Estados Unidos – CT (Central Time)
|00:00 am
|Estados Unidos – MT (Mountain Time)
|11:00 pm (sábado 28 de marzo)
|Estados Unidos – PT (Pacific Time)
|10:00 pm (sábado 28 de marzo)
|España (peninsular)
|06:00