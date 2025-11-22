Te decimos qué canal transmite la emocionante carrera del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 EN VIVO en USA y España. ¡Horarios y TV de la carrera! | Crédito: formula1.com / Composición Mag
Te decimos qué canal transmite la emocionante carrera del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 EN VIVO en USA y España. ¡Horarios y TV de la carrera! | Crédito: formula1.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El de la Fórmula 1 será la penúltima cita del calendario y el escenario potencial donde se podría definir la tensa lucha por el título mundial. El líder del campeonato, Lando Norris, busca conseguir su primera corona con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero de equipo, Oscar Piastri. A pesar de que Max Verstappen (a 49 puntos de Norris) tiene pocas opciones, la carrera de Las Vegas será crucial para las aspiraciones de Norris y Piastri, quienes buscan evitar que la definición se extienda hasta el GP de Abu Dabi. La acción en el desierto comienza con prácticas el jueves por la noche y culmina con la carrera el sábado por la noche (hora local), un cambio en el calendario habitual de la F1. Esta carrera es crucial en el Mundial de F1 para la definición del Mundial de Pilotos y será transmitida en EN VIVO para millones de aficionados en México, España y en Estados Unidos (USA), que transmitirán todas las incidencias del fin de semana, incluyendo la carrera principal del domingo. El pronóstico del clima indica temperaturas frescas, con máximas diurnas de 18° C el sábado y mínimas nocturnas de 12° C, e incluso existe la posibilidad de lluvias ligeras las noches del jueves y viernes. A continuación, conoce cuáles son los canales de televisión que transmiten el GP de Las Vegas 2025 por señal abierta, cable y dónde ver online desde cualquier dispositivo móvil para no perderte ni un minuto de lo mejor de la ‘categoría reina’ del deporte motor.

El circuito urbano, de 6,201 km, se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj y cuenta con 17 curvas y una recta de 1,9 km. Comienza en un antiguo estacionamiento que fue adquirido por la Fórmula Uno por 240 millones de dólares y convertido en la zona de boxes y paddock, y que ahora forma parte permanente del circuito Las Vegas Strip. | Crédito: F1 / Facebook
El circuito urbano, de 6,201 km, se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj y cuenta con 17 curvas y una recta de 1,9 km. Comienza en un antiguo estacionamiento que fue adquirido por la Fórmula Uno por 240 millones de dólares y convertido en la zona de boxes y paddock, y que ahora forma parte permanente del circuito Las Vegas Strip. | Crédito: F1 / Facebook

¿Qué canal transmite el Gran Premio de Las Vegas 2025 por TV y online?

PAÍSESCANALES TV / STREAMING
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
MéxicoIzzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
EspañaDAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
ArgentinaFOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
BoliviaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ChileESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ColombiaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Costa RicaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
EcuadorESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
El SalvadorESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
GuatemalaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
HondurasESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
NicaraguaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
PanamáESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ParaguayESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
PerúESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Puerto RicoESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
República DominicanaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
UruguayESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
VenezuelaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Diseñado por Carsten Tilke, hijo del diseñador de circuitos de Fórmula Uno Hermann Tilke, el circuito se inauguró en marzo de 2022 y abrió sus puertas el 16 de noviembre de 2023, durante el fin de semana del primer Gran Premio de Las Vegas. | Crédito: F1 / Facebook
Diseñado por Carsten Tilke, hijo del diseñador de circuitos de Fórmula Uno Hermann Tilke, el circuito se inauguró en marzo de 2022 y abrió sus puertas el 16 de noviembre de 2023, durante el fin de semana del primer Gran Premio de Las Vegas. | Crédito: F1 / Facebook

A qué hora es el Gran Premio de Las Vegas 2025

  • 22:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 23:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
  • 00:00 horas del 23/11 en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
  • 01:00 horas del 23/11 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
  • 05:00 horas del 23/11 en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

  • 11:00 pm ET (hora del Este)
  • 10:00 pm CT (hora del Centro)
  • 9:00 pm MT (hora de Montaña)
  • 8:00 pm PT (hora del Pacífico)
Gp-las-vegas-2025-f1
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC