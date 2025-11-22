El Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 será la penúltima cita del calendario y el escenario potencial donde se podría definir la tensa lucha por el título mundial. El líder del campeonato, Lando Norris, busca conseguir su primera corona con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero de equipo, Oscar Piastri. A pesar de que Max Verstappen (a 49 puntos de Norris) tiene pocas opciones, la carrera de Las Vegas será crucial para las aspiraciones de Norris y Piastri, quienes buscan evitar que la definición se extienda hasta el GP de Abu Dabi. La acción en el desierto comienza con prácticas el jueves por la noche y culmina con la carrera el sábado por la noche (hora local), un cambio en el calendario habitual de la F1. Esta carrera es crucial en el Mundial de F1 para la definición del Mundial de Pilotos y será transmitida en EN VIVO para millones de aficionados en México, España y en Estados Unidos (USA), que transmitirán todas las incidencias del fin de semana, incluyendo la carrera principal del domingo. El pronóstico del clima indica temperaturas frescas, con máximas diurnas de 18° C el sábado y mínimas nocturnas de 12° C, e incluso existe la posibilidad de lluvias ligeras las noches del jueves y viernes. A continuación, conoce cuáles son los canales de televisión que transmiten el GP de Las Vegas 2025 por señal abierta, cable y dónde ver online desde cualquier dispositivo móvil para no perderte ni un minuto de lo mejor de la ‘categoría reina’ del deporte motor.
¿Qué canal transmite el Gran Premio de Las Vegas 2025 por TV y online?
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
|México
|Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
|España
|DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
A qué hora es el Gran Premio de Las Vegas 2025
- 22:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 23:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 00:00 horas del 23/11 en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 01:00 horas del 23/11 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 05:00 horas del 23/11 en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos
- 11:00 pm ET (hora del Este)
- 10:00 pm CT (hora del Centro)
- 9:00 pm MT (hora de Montaña)
- 8:00 pm PT (hora del Pacífico)