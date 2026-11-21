La carrera del GP de Las Vegas 2026 promete ser sumamente emocionante. Se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre y tú no te la puedes perder. Para que conozcas a qué hora iniciará y en qué canal transmitirán la competición de Fórmula Uno, lee esta nota por completo.

Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Las Vegas 2026 se llevará a cabo en Las Vegas Strip Circuit, también conocido como el Circuito callejero de Las Vegas, que cuenta con 6,201 kilómetros de longitud y 17 curvas.

La carrera del GP de Las Vegas 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: STRINGER / ANADOLU / ANADOLU / AFP) / STRINGER

Horarios para ver la carrera del GP de Las Vegas 2026

Como la carrera del GP de Las Vegas 2026 es imperdible, te cuento que comenzará este sábado 21 de noviembre a las 11:00 pm ET y 10:00 pm en Ciudad de México, mientras que en España arrancará a las 05:00 am del domingo 22 de noviembre.

¿Qué canal transmite carrera del GP de Las Vegas 2026 EN VIVO?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Las Vegas 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de Apple TV y F1 TV. Si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de SKY Sports, Izzi, TUDN y F1 TV. En España, por otro lado, tienes la posibilidad de disfrutar la competición a través de DAZN.