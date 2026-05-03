Después de un parón de más de un mes, la Fórmula 1 se reanuda este fin de semana con el Gran Premio de Miami, la cuarta parada del Campeonato Mundial 2026 desde el Autódromo Internacional de Miami, evento incluido en el calendario oficial publicado por la FIA y Formula 1 para la temporada 2026. Este Grand Prix también albergará una carrera Sprint (siendo la siguiente la que se llevará a cabo en el GP de Canadá del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal), por lo que los equipos tendrán el doble de oportunidades de anotar puntos.

Todo el fin de semana del Gran Premio de Miami 2026 —incluyendo la prácticas libre 1 y la clasificación Sprint, así como la carrera Sprint, la clasificación y la carrera principal— se podrá seguir en directo a través de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, disponible con los planes F1 TV Pro y F1 TV Access en territorios autorizados. Además, F1 TV ofrece acceso a cámaras onboard de todos los pilotos, radios de equipo, datos en tiempo real y retransmisiones de categorías soporte como F2 y F3, lo que convierte a este servicio en la opción más completa para vivir cada detalle del fin de semana.

¿Qué canales TV transmiten el F1 GP de Miami 2026 EN VIVO por TV y online?

Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y decisión estratégica del GP de Miami 2026 en tiempo real, F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, es la plataforma más completa y confiable. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial F1TV.formula1.com y Formula1.com, este servicio ofrece señal on-board de todos los monoplazas, múltiples cámaras en pista, telemetría en vivo (tiempos sector por sector, mapas de posición, gestión de neumáticos y más) y comentarios especializados en varios idiomas.

En EE. UU., F1 TV está cambiando. Apple, la nueva emisora ​​oficial de la Fórmula 1 en EE. UU., ofrecerá F1 TV gratis en su suscripción a Apple TV, lo que simplificará el acceso para los aficionados y mejorará su experiencia general. El equipo de transmisión de F1 TV también se encargará principalmente de la cobertura en inglés de Apple TV, llevando su amplia experiencia y conocimiento a una audiencia estadounidense más amplia.

Región / País Canal TV principal Streaming / OTT oficial Estados Unidos Apple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable) Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)

España DAZN F1 DAZN (app y web) México Fox Sports / Canal local ligado a ESPN MX Star+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador Colombia ESPN (señal panregional) Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM Perú ESPN Disney+ / Star+ con señal ESPN LATAM Ecuador ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Venezuela ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Bolivia ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Argentina ESPN / Fox Sports (vía señales locales) Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador Chile ESPN / ESPN Premium Chile Disney+ / Star+; ESPN Premium Chile Uruguay ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Paraguay ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Costa Rica ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) El Salvador ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Guatemala ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Honduras ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Nicaragua ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Panamá ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) República Dominicana / Caribe hisp. ESPN Caribbean / ESPN Disney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM

Horarios del GP de Miami 2026 por país/región

País / Región Hora de inicio carrera sábado 02 y domingo 03 de mayo México (CDMX, tiempo del centro) 2:00 pm Costa Rica / El Salvador / Belice 2:00 pm Colombia / Perú / Panamá / Ecuador 3:00 pm Venezuela / Bolivia / Caribe (Caracas, Santo Domingo, etc.) 4:00 pm Argentina / Brasil / Chile / Uruguay / Paraguay 5:00 pm Estados Unidos – ET (Eastern Time) 4:00 pm Estados Unidos – CT (Central Time) 3:00 pm Estados Unidos – MT (Mountain Time) 2:00 pm Estados Unidos – PT (Pacific Time) 1:00 pm España (peninsular) 10:00 pm