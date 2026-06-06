El Mundial de la Fórmula 1 continúa este domingo 7 de junio luego de una semana de descanso y es el turno de uno de los circuitos más emblemáticos: el GP de Mónaco 2026. Desde el Principado, no te pierdas esta carrera vibrante con los mejores pilotos de las escuderías Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, Alpine, entre otras. Por esta razón, aquí te dejo con los principales canales de transmisión para ver el GP de Mónaco 2026 desde México, Estados Unidos, España y cualquier parte de Latinoamérica.
Dónde ver la carrera de F1 GP de Mónaco 2026 EN VIVO GRATIS por TV y online
Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y cambio estratégico en tiempo real, F1 TV (servicio oficial de la Fórmula 1) ofrece señal on-board de todos los monoplazas, telemetría en vivo y comentarios especializados en varios idiomas, según la información publicada en F1TV.formula1.com, lo que la convierte en la plataforma de referencia para no perderte nada del GP de Mónaco 2026 y del estreno real de los nuevos monoplazas en formato Sprint.
|Región / País
|Canal TV principal
|Streaming / OTT oficial
|Notas clave
|Estados Unidos
|Apple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable)
|Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)
|Apple es el nuevo dueño exclusivo de los derechos F1 en EE. UU. desde 2026.
|España
|DAZN F1
|DAZN (app y web)
|Señal exclusiva de F1, también integra señal de Movistar Plus+ mediante acuerdo.
|México
|Fox Sports / Canal local ligado a ESPN MX
|Star+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador
|México tiene acuerdo propio; ESPN distribuye vía plataformas Disney en la región.
|Colombia
|ESPN (señal panregional)
|Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM
|Parte del paquete de 18 mercados LATAM donde ESPN renovó derechos hasta 2028.
|Perú
|ESPN
|Disney+ / Star+ con señal ESPN LATAM
|Misma ventana panregional para Sudamérica hispanohablante (sin Brasil).
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Transmisión en el mismo horario que Colombia y Perú (8:00 locales).
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Incluida en el bloque de países con derechos F1 vía ESPN para LATAM.
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Cobertura completa de todas las sesiones de F1.
|Argentina
|ESPN / Fox Sports (vía señales locales)
|Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador
|ESPN renovó señal panregional; en Argentina se distribuye también vía Fox Sports y ESPN Premium.
|Chile
|ESPN / ESPN Premium Chile
|Disney+ / Star+; ESPN Premium Chile
|ESPN confirmó cobertura “multiplataforma” en Chile, incluyendo ESPN Premium.
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|En mismo paquete de derechos que resto de Sudamérica hispana.
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Acceso a todas las carreras en vivo.
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Uno de los 18 mercados de Centroamérica bajo el acuerdo ESPN–F1.
|El Salvador
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Horario de carrera: 7:00 del domingo 24 de mayo.
|Guatemala
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Cobertura lineal + digital según operador de TV de pago.
|Honduras
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Forma parte del bloque Centroamérica-Caribe cubierto por ESPN.
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Mismo feed panregional que Costa Rica y El Salvador.
|Panamá
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Horario de carrera: 8:00 locales el domingo.
|República Dominicana / Caribe hisp.
|ESPN Caribbean / ESPN
|Disney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM
|El acuerdo incluye Caribe de habla hispana en el paquete de 18 mercados.
A qué hora ver el GP de Mónaco 2026
- México: 7:00 horas (CDMX).
- Colombia / Perú / Panamá / Ecuador: 8:00 horas
- Chile / Venezuela / Bolivia / Caribe: 9:00 horas
- Argentina / Uruguay / Paraguay: 10:00 horas
- Costa Rica / El Salvador / Belice: 7:00 horas
- Estados Unidos (ET): 8:00 horas
- España: 15:00 horas