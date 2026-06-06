El Mundial de la Fórmula 1 continúa este domingo 7 de junio luego de una semana de descanso y es el turno de uno de los circuitos más emblemáticos: el GP de Mónaco 2026. Desde el Principado, no te pierdas esta carrera vibrante con los mejores pilotos de las escuderías Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, Alpine, entre otras. Por esta razón, aquí te dejo con los principales canales de transmisión para ver el GP de Mónaco 2026 desde México, Estados Unidos, España y cualquier parte de Latinoamérica .

Consulta los horarios y canales para ver el GP de Mónaco 2026, este domingo 7 de junio, en lo que será el sexto circuito del Mundial de la Formula 1. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix / AFP) / Piero Hatto

Dónde ver la carrera de F1 GP de Mónaco 2026 EN VIVO GRATIS por TV y online

Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y cambio estratégico en tiempo real, F1 TV (servicio oficial de la Fórmula 1) ofrece señal on-board de todos los monoplazas, telemetría en vivo y comentarios especializados en varios idiomas , según la información publicada en F1TV.formula1.com, lo que la convierte en la plataforma de referencia para no perderte nada del GP de Mónaco 2026 y del estreno real de los nuevos monoplazas en formato Sprint.

Región / País Canal TV principal Streaming / OTT oficial Notas clave Estados Unidos Apple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable) Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)

Apple es el nuevo dueño exclusivo de los derechos F1 en EE. UU. desde 2026. ​ España DAZN F1 DAZN (app y web) Señal exclusiva de F1, también integra señal de Movistar Plus+ mediante acuerdo. México Fox Sports / Canal local ligado a ESPN MX Star+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador México tiene acuerdo propio; ESPN distribuye vía plataformas Disney en la región. Colombia ESPN (señal panregional) Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM Parte del paquete de 18 mercados LATAM donde ESPN renovó derechos hasta 2028. Perú ESPN Disney+ / Star+ con señal ESPN LATAM Misma ventana panregional para Sudamérica hispanohablante (sin Brasil). Ecuador ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Transmisión en el mismo horario que Colombia y Perú (8:00 locales). Venezuela ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Incluida en el bloque de países con derechos F1 vía ESPN para LATAM. Bolivia ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Cobertura completa de todas las sesiones de F1. Argentina ESPN / Fox Sports (vía señales locales) Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador ESPN renovó señal panregional; en Argentina se distribuye también vía Fox Sports y ESPN Premium. Chile ESPN / ESPN Premium Chile Disney+ / Star+; ESPN Premium Chile ESPN confirmó cobertura “multiplataforma” en Chile, incluyendo ESPN Premium. Uruguay ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) En mismo paquete de derechos que resto de Sudamérica hispana. Paraguay ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Acceso a todas las carreras en vivo. Costa Rica ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Uno de los 18 mercados de Centroamérica bajo el acuerdo ESPN–F1. El Salvador ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Horario de carrera: 7:00 del domingo 24 de mayo. Guatemala ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Cobertura lineal + digital según operador de TV de pago. Honduras ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Forma parte del bloque Centroamérica-Caribe cubierto por ESPN. Nicaragua ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Mismo feed panregional que Costa Rica y El Salvador. Panamá ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Horario de carrera: 8:00 locales el domingo. República Dominicana / Caribe hisp. ESPN Caribbean / ESPN Disney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM El acuerdo incluye Caribe de habla hispana en el paquete de 18 mercados.

A qué hora ver el GP de Mónaco 2026

México: 7:00 horas (CDMX).

Colombia / Perú / Panamá / Ecuador: 8:00 horas

Chile / Venezuela / Bolivia / Caribe: 9:00 horas

Argentina / Uruguay / Paraguay: 10:00 horas

Costa Rica / El Salvador / Belice: 7:00 horas

Estados Unidos (ET): 8:00 horas

España: 15:00 horas