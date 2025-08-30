La Fórmula 1 ha regresado de su parón veraniego y toda la atención se centra en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputa este fin de semana en el Circuito de Zandvoort. La rivalidad entre los compañeros de equipo de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, continúa siendo el foco principal. En este artículo, te contamos qué canales transmiten esta carrera que comenzará a partir de las 07:00 a.m. (Tiempo del Centro de México), 09:00 a.m. ET (Hora del Este) o 3:00 p.m. (horario peninsular español).
Zandvoort, conocido por sus curvas peraltadas y los vientos impredecibles que soplan desde la costa del Mar del Norte, se presenta como el escenario ideal para que McLaren demuestre su gran momento. El equipo ha mostrado ser el más preparado para enfrentar las condiciones de la pista, con Piastri y Norris liderando la tabla de pilotos y sumando victorias y podios de manera constante. Sin embargo, el favorito del público, Max Verstappen, busca redimirse en casa. Aunque el neerlandés no está en la pelea por el campeonato, tiene un historial dominante en este circuito, con tres victorias consecutivas antes de que Norris le arrebatara el triunfo el año pasado.
El GP de Países Bajos puede ser un punto de inflexión en la temporada, ya que históricamente, la mitad de los ganadores en el Circuit Zandvoort han terminado alzándose con el título mundial. Con solo diez carreras restantes, este fin de semana es crucial para el destino del campeonato de pilotos, uno de los más ajustados de la última década. El circuito, que regresó al calendario de la F1 en 2021 tras 35 años de ausencia, es muy popular entre los pilotos y aficionados locales, y la victoria en él podría ser un factor determinante para el final del Campeonato Mundial de Fórmula Uno.
¿Qué canal transmite el Gran Premio de Países Bajos 2025 por TV y online?
|PAÍS
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro
|México
|FOX Sports, FOX Sports Premium, FOX Sports App y F1 TV Pro
|España
|DAZN, DAZN F1 y Movistar F1
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
A qué hora es el Gran Premio de Países Bajos 2025
- 7:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 8:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 9:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 10:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 15:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos
- 9:00 am ET (hora del Este)
- 8:00 am CT (hora del Centro)
- 7:00 am MT (hora de Montaña)
- 6:00 am PT (hora del Pacífico)