La Fórmula 1 ha regresado de su parón veraniego y toda la atención se centra en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputa este fin de semana en el Circuito de Zandvoort. La rivalidad entre los compañeros de equipo de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, continúa siendo el foco principal. En este artículo, te contamos qué canales transmiten esta carrera que comenzará a partir de las 07:00 a.m. (Tiempo del Centro de México), 09:00 a.m. ET (Hora del Este) o 3:00 p.m. (horario peninsular español) .

Zandvoort, conocido por sus curvas peraltadas y los vientos impredecibles que soplan desde la costa del Mar del Norte, se presenta como el escenario ideal para que McLaren demuestre su gran momento. El equipo ha mostrado ser el más preparado para enfrentar las condiciones de la pista, con Piastri y Norris liderando la tabla de pilotos y sumando victorias y podios de manera constante. Sin embargo, el favorito del público, Max Verstappen, busca redimirse en casa. Aunque el neerlandés no está en la pelea por el campeonato, tiene un historial dominante en este circuito, con tres victorias consecutivas antes de que Norris le arrebatara el triunfo el año pasado.

El GP de Países Bajos puede ser un punto de inflexión en la temporada, ya que históricamente, la mitad de los ganadores en el Circuit Zandvoort han terminado alzándose con el título mundial. Con solo diez carreras restantes, este fin de semana es crucial para el destino del campeonato de pilotos, uno de los más ajustados de la última década. El circuito, que regresó al calendario de la F1 en 2021 tras 35 años de ausencia, es muy popular entre los pilotos y aficionados locales, y la victoria en él podría ser un factor determinante para el final del Campeonato Mundial de Fórmula Uno.

El año que viene, Zandvoort se prepara para la última vuelta de un capítulo sin precedentes en la historia del deporte holandés, del 21 al 23 de agosto de 2026. Con el anuncio de la fecha del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 2026, está claro: esta será la última vez que la máxima categoría del automovilismo llegue a suelo neerlandés. Una final llena de espectáculo, emoción y buenos recuerdos está a la vuelta de la esquina. Una despedida por todo lo alto, que incluirá una carrera oficial de F1 Sprint. | Crédito: formula1.com

¿Qué canal transmite el Gran Premio de Países Bajos 2025 por TV y online?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro México FOX Sports, FOX Sports Premium, FOX Sports App y F1 TV Pro España DAZN, DAZN F1 y Movistar F1 Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro

El último Gran Premio de Países Bajos promete ser un fin de semana de carreras inolvidable. Del 21 al 23 de agosto de 2026, cerraremos con broche de oro cinco increíbles años de historia de la Fórmula 1 en Zandvoort, con la primera carrera sprint de F1 que se celebra en suelo holandés. Tres días de acción ininterrumpida y entretenimiento de primer nivel garantizados. | Crédito: formula1.com

A qué hora es el Gran Premio de Países Bajos 2025

7:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

8:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

9:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

10:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

15:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

9:00 am ET (hora del Este)

8:00 am CT (hora del Centro)

7:00 am MT (hora de Montaña)

6:00 am PT (hora del Pacífico)

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Países Bajos 2025, décimo quinta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 72 vueltas en el Circuito de Zandvoort, de 4.259km de longitud, el domingo 31 de agosto. | Crédito: Ronie Bautista / GEC