El Circuito Internacional de Lusail, con una longitud de 5.419 km, será el escenario de la carrera principal de 57 vueltas. Se localiza en la ciudad de Lusail, a unos 28 kilómetros al norte de Doha, la capital del país. La carrera del GP de Qatar 2025 se celebrará el domingo 30 de noviembre a las 10:00 horas (horario del centro de México), 11:00 horas ET, 17:00 horas horario peninsular . Si quieres disfrutar del evento, te comparto por qué canales de TV y dónde ver online desde Estados Unidos, México, España y otros países en el mundo.

¿Qué canal transmite el GP de Qatar 2025 EN VIVO por TV y Online?

Debido a que los derechos de transmisión varían por región, las opciones de canales de TV y plataformas de streaming son distintas. La plataforma oficial de la F1, F1 TV, está disponible en casi todos los países listados, siendo una de las opciones más completas. Aquí tienes la tabla detallada:

País / Región Televisión (TV) Streaming / Online España DAZN F1 (en Movistar+) DAZN Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes FuboTV, ESPN App, F1 TV México Fox Sports México, Sky Sports F1 TV, Izzi Go, Sky Sports App Argentina Fox Sports, ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Chile Fox Sports Chile, ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Colombia ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Ecuador ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Perú ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Bolivia ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Venezuela ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Uruguay ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Paraguay ESPN Disney+ Premium / Star+, F1 TV Brasil TV Bandeirantes (Band) Bandplay, F1 TV Centroamérica ESPN Latam Disney+ Premium / Star+, F1 TV

F1 TV: Es la plataforma oficial de la Fórmula 1, y generalmente ofrece la señal más completa (cámaras onboard, radio de equipo, datos en tiempo real) en la mayoría de estos países, con excepción de España (donde DAZN es exclusivo).

Disney+ Premium / Star+: En gran parte de Hispanoamérica (Latinoamérica, excepto México), la transmisión premium de F1 se incluye en los paquetes de Disney+ Premium o Star+.

ESPN / Fox Sports: Estos canales de TV por cable o satélite transmiten la carrera en la mayoría de países de Latinoamérica.