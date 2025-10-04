Este domingo 5 de octubre se llevará a cabo el GP de Singapur 2025, continuando con el desarrollo del Mundial de la Formula 1. Aquí te cuento por qué canales de TV podrás seguir la transmisión minuto a minuto de esta carrera, por la que deberás levantarte bastante temprano si vives en Latinoamérica para poder mirarla en vivo y en directo. Además, conoce el horario de inicio en cada uno de los países.
Luego de dos victorias consecutivas de Max Verstappen, el rey de las últimas 3 temporadas en la Formula 1, la brecha entre el piloto neerlandés y Lando Norris (segundo en la clasificación) se ha recortado. Por ahora, la tabla del Mundial de la Formula 1 indica que Oscar Piastri es el líder general con 324 puntos, seguido de 299 de Lando Norris (ambos de McLaren) y en tercer lugar ya se encuentra Max Verstappen con 255 puntos. Eso sí, si quiere seguir acercándose, deberá conseguir más primeros lugares en las carreras venideras.
¿Qué canal transmite el Gran Premio de Singapur 2025 por TV y online?
|PAÍS
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro
|México
|FOX Sports, FOX Sports Premium, FOX Sports App y F1 TV Pro
|España
|DAZN, DAZN F1 y Movistar F1
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
A qué hora es el Gran Premio de Singapur 2025
- 6:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 7:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 8:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 9:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 14:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos
- 8:00 am ET (hora del Este)
- 7:00 am CT (hora del Centro)
- 6:00 am MT (hora de Montaña)
- 5:00 am PT (hora del Pacífico)