Este domingo 5 de octubre se llevará a cabo el GP de Singapur 2025, continuando con el desarrollo del Mundial de la Formula 1. Aquí te cuento por qué canales de TV podrás seguir la transmisión minuto a minuto de esta carrera, por la que deberás levantarte bastante temprano si vives en Latinoamérica para poder mirarla en vivo y en directo. Además, conoce el horario de inicio en cada uno de los países.

Luego de dos victorias consecutivas de Max Verstappen, el rey de las últimas 3 temporadas en la Formula 1, la brecha entre el piloto neerlandés y Lando Norris (segundo en la clasificación) se ha recortado. Por ahora, la tabla del Mundial de la Formula 1 indica que Oscar Piastri es el líder general con 324 puntos, seguido de 299 de Lando Norris (ambos de McLaren) y en tercer lugar ya se encuentra Max Verstappen con 255 puntos. Eso sí, si quiere seguir acercándose, deberá conseguir más primeros lugares en las carreras venideras.

¿Qué canal transmite el Gran Premio de Singapur 2025 por TV y online?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro México FOX Sports, FOX Sports Premium, FOX Sports App y F1 TV Pro España DAZN, DAZN F1 y Movistar F1 Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro

En 2008, Singapur tuvo el honor de albergar la primera carrera nocturna en la historia de la F1. El Gran Premio, la 15.ª ronda de esa temporada, fue todo un éxito entre los equipos y pilotos, con Fernando Alonso de Renault consiguiendo una polémica victoria. | Crédito: F1 / Facebook

A qué hora es el Gran Premio de Singapur 2025

6:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

7:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

8:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

9:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

14:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

8:00 am ET (hora del Este)

7:00 am CT (hora del Centro)

6:00 am MT (hora de Montaña)

5:00 am PT (hora del Pacífico)

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Singapur 2025, décimo octava jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 62 vueltas en el Circuito Urbano Marina Bay, de 4.927km de longitud, el domingo 5 de octubre. | Crédito: GEC