Conoce los canales de transmisión para ver el GP de Singapur 2025 por la Formula 1, desde México, España o Estados Unidos. (Foto: AFP / Composición MAG)
Este domingo 5 de octubre se llevará a cabo el GP de Singapur 2025, continuando con el desarrollo del Mundial de la Formula 1. Aquí te cuento por qué canales de TV podrás seguir la transmisión minuto a minuto de esta carrera, por la que deberás levantarte bastante temprano si vives en Latinoamérica para poder mirarla en vivo y en directo. Además, conoce el horario de inicio en cada uno de los países.

Luego de dos victorias consecutivas de Max Verstappen, el rey de las últimas 3 temporadas en la Formula 1, la brecha entre el piloto neerlandés y Lando Norris (segundo en la clasificación) se ha recortado. Por ahora, la tabla del Mundial de la Formula 1 indica que Oscar Piastri es el líder general con 324 puntos, seguido de 299 de Lando Norris (ambos de McLaren) y en tercer lugar ya se encuentra Max Verstappen con 255 puntos. Eso sí, si quiere seguir acercándose, deberá conseguir más primeros lugares en las carreras venideras.

¿Qué canal transmite el Gran Premio de Singapur 2025 por TV y online?

PAÍSCANALES TV / STREAMING
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro
MéxicoFOX Sports, FOX Sports Premium, FOX Sports App y F1 TV Pro
EspañaDAZN, DAZN F1 y Movistar F1
ArgentinaFOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
BoliviaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ChileESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ColombiaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
Costa RicaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
EcuadorESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
El SalvadorESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
GuatemalaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
HondurasESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
NicaraguaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
PanamáESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ParaguayESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
PerúESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
Puerto RicoESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
República DominicanaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
UruguayESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
VenezuelaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
En 2008, Singapur tuvo el honor de albergar la primera carrera nocturna en la historia de la F1. El Gran Premio, la 15.ª ronda de esa temporada, fue todo un éxito entre los equipos y pilotos, con Fernando Alonso de Renault consiguiendo una polémica victoria. | Crédito: F1 / Facebook
A qué hora es el Gran Premio de Singapur 2025

  • 6:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 7:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
  • 8:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
  • 9:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
  • 14:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

  • 8:00 am ET (hora del Este)
  • 7:00 am CT (hora del Centro)
  • 6:00 am MT (hora de Montaña)
  • 5:00 am PT (hora del Pacífico)
Gran Premio de Singapur 2025 | Fórmula 1
Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Singapur 2025, décimo octava jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 62 vueltas en el Circuito Urbano Marina Bay, de 4.927km de longitud, el domingo 5 de octubre. | Crédito: GEC
