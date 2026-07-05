La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una de las pruebas más esperadas del calendario: el Gran Premio de Gran Bretaña. Los mejores pilotos del mundo volverán al histórico Circuito de Silverstone para disputar la novena carrera del Campeonato del Mundo de la F1 que puede ser determinante en la lucha por el título del Mundial de Pilotos.

Miles de aficionados buscan conocer a qué hora comienza la carrera y qué canales transmitirán el evento en vivo en Estados Unidos, México, España y el resto de países de habla hispana. A continuación, te compartimos la guía completa con horarios y señales de TV para no perderte ningún detalle de la séptima fecha de la temporada.

SILVERSTONE, NORTHAMPTONSHIRE, INGLATERRA, 5/07/2026.- Horarios para ver la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña 2026?

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se disputará el domingo 5 de julio de 2026 desde las 16:00 horas de España (08:00 a. m. en México y 09:00 a. m. en gran parte de Latinoamérica).

País Hora de la carrera España 16:00 Portugal 15:00 México 08:00 Guatemala 08:00 Honduras 08:00 El Salvador 08:00 Nicaragua 08:00 Costa Rica 08:00 Panamá 09:00 Colombia 09:00 Perú 09:00 Ecuador 09:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York) 09:00 Venezuela 10:00 Bolivia 10:00 República Dominicana 10:00 Puerto Rico 10:00 Chile 10:00 Paraguay 11:00 Argentina 11:00 Uruguay 11:00

Conoce dónde puedes ver el GP de Gran Bretaña 2026 desde el Circuito de Silverstone, este domingo 5 de julio, por una nueva fecha del Mundial de la Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Qué canal transmite el GP de Gran Bretaña 2026 EN VIVO?

La transmisión de la Fórmula 1 varía según el país. En España, los derechos pertenecen a DAZN F1, mientras que en Estados Unidos la carrera podrá verse a través de ESPN. Para Latinoamérica, ESPN y Disney+ continúan siendo las principales plataformas oficiales, aunque en México también existe cobertura mediante FOX Sports.

País / Región Canal de TV Streaming España DAZN F1 DAZN Estados Unidos ESPN ESPN App, ESPN+ México FOX Sports Premium FOX Sports App Argentina ESPN Disney+ Chile ESPN Disney+ Uruguay ESPN Disney+ Paraguay ESPN Disney+ Bolivia ESPN Disney+ Perú ESPN Disney+ Colombia ESPN Disney+ Ecuador ESPN Disney+ Venezuela ESPN Disney+ Costa Rica ESPN Disney+ Guatemala ESPN Disney+ Honduras ESPN Disney+ El Salvador ESPN Disney+ Nicaragua ESPN Disney+ Panamá ESPN Disney+ República Dominicana ESPN Disney+ Puerto Rico ESPN Disney+