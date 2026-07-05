Ronie Bautista
Ronie Bautista

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una de las pruebas más esperadas del calendario: el . Los mejores pilotos del mundo volverán al histórico Circuito de Silverstone para disputar la novena carrera del Campeonato del Mundo de la F1 que puede ser determinante en la lucha por el título del Mundial de Pilotos.

Miles de aficionados buscan conocer a qué hora comienza la carrera y qué canales transmitirán el evento en vivo en Estados Unidos, México, España y el resto de países de habla hispana. A continuación, te compartimos la guía completa con horarios y señales de TV para no perderte ningún detalle de la séptima fecha de la temporada.

SILVERSTONE, NORTHAMPTONSHIRE, INGLATERRA, 5/07/2026.- Horarios para ver la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Imagen creada por Gemini.
SILVERSTONE, NORTHAMPTONSHIRE, INGLATERRA, 5/07/2026.- Horarios para ver la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña 2026?

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se disputará el domingo 5 de julio de 2026 desde las 16:00 horas de España (08:00 a. m. en México y 09:00 a. m. en gran parte de Latinoamérica).

PaísHora de la carrera
España16:00
Portugal15:00
México08:00
Guatemala08:00
Honduras08:00
El Salvador08:00
Nicaragua08:00
Costa Rica08:00
Panamá09:00
Colombia09:00
Perú09:00
Ecuador09:00
Estados Unidos (Miami, Nueva York)09:00
Venezuela10:00
Bolivia10:00
República Dominicana10:00
Puerto Rico10:00
Chile10:00
Paraguay11:00
Argentina11:00
Uruguay11:00
Conoce dónde puedes ver el GP de Gran Bretaña 2026 desde el Circuito de Silverstone, este domingo 5 de julio, por una nueva fecha del Mundial de la Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce dónde puedes ver el GP de Gran Bretaña 2026 desde el Circuito de Silverstone, este domingo 5 de julio, por una nueva fecha del Mundial de la Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿Qué canal transmite el GP de Gran Bretaña 2026 EN VIVO?

La transmisión de la Fórmula 1 varía según el país. En España, los derechos pertenecen a DAZN F1, mientras que en Estados Unidos la carrera podrá verse a través de ESPN. Para Latinoamérica, ESPN y Disney+ continúan siendo las principales plataformas oficiales, aunque en México también existe cobertura mediante FOX Sports.

País / RegiónCanal de TVStreaming
EspañaDAZN F1DAZN
Estados UnidosESPNESPN App, ESPN+
MéxicoFOX Sports PremiumFOX Sports App
ArgentinaESPNDisney+
ChileESPNDisney+
UruguayESPNDisney+
ParaguayESPNDisney+
BoliviaESPNDisney+
PerúESPNDisney+
ColombiaESPNDisney+
EcuadorESPNDisney+
VenezuelaESPNDisney+
Costa RicaESPNDisney+
GuatemalaESPNDisney+
HondurasESPNDisney+
El SalvadorESPNDisney+
NicaraguaESPNDisney+
PanamáESPNDisney+
República DominicanaESPNDisney+
Puerto RicoESPNDisney+
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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