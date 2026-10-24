Andrea Kimi Antonelli partirá desde la pole position del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1, una carrera que puede definir la lucha por el título mundial este domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto de Mercedes tendrá a Max Verstappen (Red Bull) a su lado en la primera fila, mientras que Isack Hadjar saldrá tercero. Los aficionados podrán seguir la prueba en vivo por televisión y streaming, con opciones de transmisión que varían según el país.

En Estados Unidos, los seguidores de la Fórmula 1 podrán consultar la oferta de Apple TV y F1 TV para seguir la carrera. La disponibilidad de la transmisión en directo, las funciones y los planes depende del servicio contratado y del mercado. La prueba tendrá como principal atractivo la posibilidad de que Antonelli asegure matemáticamente el campeonato, siempre que se cumplan las condiciones necesarias durante la carrera.

En México, la cobertura del Gran Premio de Estados Unidos incluye las señales de Sky Sports y las opciones digitales de Sky e Izzi, además de F1 TV, según la disponibilidad de cada servicio. Para los aficionados mexicanos, la carrera comenzará a las 14:00, hora del centro del país.

En el resto de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las principales alternativas de transmisión, mientras que F1 TV ofrece opciones adicionales sujetas a los derechos y las funciones habilitadas en cada territorio.

En Europa, los aficionados podrán seguir la carrera mediante los servicios que poseen los derechos de Fórmula 1 en sus respectivos mercados. En España, la transmisión corresponde a DAZN y a los operadores que ofrecen sus canales; en Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, la disponibilidad debe consultarse según la plataforma local.

La salida está programada para las 21:00 en la España peninsular, seis horas después del horario previsto en Austin.

¿En qué canal transmiten el GP de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1?

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 se disputará el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. La carrera comenzará a las 14:00 en el centro de México, las 15:00 en Perú y Colombia, las 17:00 en Argentina y las 21:00 en España peninsular. La transmisión estará disponible a través de los canales de televisión y las plataformas digitales autorizados en cada territorio.

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING México 14:00 Sky Sports, F1 TV Estados Unidos 4 p. m. ET / 1 p. m. PT Apple TV, F1 TV Costa Rica 14:00 ESPN y Disney+ Premium El Salvador 14:00 ESPN y Disney+ Premium Nicaragua 14:00 ESPN y Disney+ Premium Guatemala 14:00 ESPN y Disney+ Premium Honduras 14:00 ESPN y Disney+ Premium Perú 15:00 ESPN, Disney+ Premium y F1 TV, según disponibilidad Colombia 15:00 ESPN y Disney+ Premium Ecuador 15:00 ESPN y Disney+ Premium Canadá (Toronto y Montreal) 16:00 ET TSN, RDS y F1 TV, según disponibilidad Panamá 15:00 ESPN y Disney+ Premium Puerto Rico 16:00 ESPN y Disney+ Premium República Dominicana 16:00 ESPN y Disney+ Premium Venezuela 16:00 ESPN y Disney+ Premium Bolivia 16:00 ESPN y Disney+ Premium Chile 17:00 ESPN, Disney+ Premium y ESPN Premium, según el paquete Paraguay 17:00 ESPN y Disney+ Premium Uruguay 17:00 ESPN y Disney+ Premium Argentina 17:00 FOX Sports Argentina, ESPN y Disney+ Premium Brasil 17:00 sportv y TV Globo, según la cobertura Reino Unido 20:00 Sky Sports F1 y Channel 4, según la cobertura Alemania 21:00 Sky Deutschland y RTL, según la cobertura Francia 21:00 Canal+ Italia 21:00 DAZN Italia, según el paquete España 21:00 DAZN F1 y operadores que incluyan el canal