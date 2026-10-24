AUSTIN, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 25/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicio streaming de todo el mundo para seguir la carrera F1 del Gran Premio de los Estados Unidos 2026 EN VIVO ONLINE hoy por el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE LA AGENCIA AFP
AUSTIN, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 25/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicio streaming de todo el mundo para seguir la carrera F1 del Gran Premio de los Estados Unidos 2026 EN VIVO ONLINE hoy por el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE LA AGENCIA AFP
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Noé Yactayo
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Andrea Kimi Antonelli partirá desde la pole position del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1, una carrera que puede definir la lucha por el título mundial este domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto de Mercedes tendrá a Max Verstappen (Red Bull) a su lado en la primera fila, mientras que Isack Hadjar saldrá tercero. Los aficionados podrán seguir la prueba en vivo por televisión y streaming, con opciones de transmisión que varían según el país.

En Estados Unidos, los seguidores de la Fórmula 1 podrán consultar la oferta de Apple TV y F1 TV para seguir la carrera. La disponibilidad de la transmisión en directo, las funciones y los planes depende del servicio contratado y del mercado. La prueba tendrá como principal atractivo la posibilidad de que Antonelli asegure matemáticamente el campeonato, siempre que se cumplan las condiciones necesarias durante la carrera.

En México, la cobertura del Gran Premio de Estados Unidos incluye las señales de Sky Sports y las opciones digitales de Sky e Izzi, además de F1 TV, según la disponibilidad de cada servicio. Para los aficionados mexicanos, la carrera comenzará a las 14:00, hora del centro del país.

En el resto de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las principales alternativas de transmisión, mientras que F1 TV ofrece opciones adicionales sujetas a los derechos y las funciones habilitadas en cada territorio.

En Europa, los aficionados podrán seguir la carrera mediante los servicios que poseen los derechos de Fórmula 1 en sus respectivos mercados. En España, la transmisión corresponde a DAZN y a los operadores que ofrecen sus canales; en Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, la disponibilidad debe consultarse según la plataforma local.

La salida está programada para las 21:00 en la España peninsular, seis horas después del horario previsto en Austin.

¿En qué canal transmiten el GP de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1?

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 se disputará el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. La carrera comenzará a las 14:00 en el centro de México, las 15:00 en Perú y Colombia, las 17:00 en Argentina y las 21:00 en España peninsular. La transmisión estará disponible a través de los canales de televisión y las plataformas digitales autorizados en cada territorio.

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
México14:00Sky Sports, F1 TV
Estados Unidos4 p. m. ET / 1 p. m. PTApple TV, F1 TV
Costa Rica14:00ESPN y Disney+ Premium
El Salvador14:00ESPN y Disney+ Premium
Nicaragua14:00ESPN y Disney+ Premium
Guatemala14:00ESPN y Disney+ Premium
Honduras14:00ESPN y Disney+ Premium
Perú15:00ESPN, Disney+ Premium y F1 TV, según disponibilidad
Colombia15:00ESPN y Disney+ Premium
Ecuador15:00ESPN y Disney+ Premium
Canadá (Toronto y Montreal)16:00 ETTSN, RDS y F1 TV, según disponibilidad
Panamá15:00ESPN y Disney+ Premium
Puerto Rico16:00ESPN y Disney+ Premium
República Dominicana16:00ESPN y Disney+ Premium
Venezuela16:00ESPN y Disney+ Premium
Bolivia16:00ESPN y Disney+ Premium
Chile17:00ESPN, Disney+ Premium y ESPN Premium, según el paquete
Paraguay17:00ESPN y Disney+ Premium
Uruguay17:00ESPN y Disney+ Premium
Argentina17:00FOX Sports Argentina, ESPN y Disney+ Premium
Brasil17:00sportv y TV Globo, según la cobertura
Reino Unido20:00Sky Sports F1 y Channel 4, según la cobertura
Alemania21:00Sky Deutschland y RTL, según la cobertura
Francia21:00Canal+
Italia21:00DAZN Italia, según el paquete
España21:00DAZN F1 y operadores que incluyan el canal
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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