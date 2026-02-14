Este sábado 14 de febrero viviremos el duelo más importante del fútbol mexicano. Sigue el juego de Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Clásico Nacional de la Jornada 6 de la Liga MX 2026. Las Chivas son líderes absolutas del certamen con 15 puntos de 15 disputados, mientras que América tuvo un mal inicio de temporada y se ha venido recuperando, colocándose en la octava posición con 8 puntos. Aquí te cuento qué canal de TV transmite el juego desde México y Estados Unidos .

¿Buscas el Chivas vs. América por internet? Conéctate a Prime Video para vivir la emoción del Clásico Nacional 2026. Disfruta del fútbol online desde tu App favorita hoy. ¡Que no te cuenten el resultado, míralo en vivo! | Crédito: Club América / Facebook / Composición Gestión Mix

¿El partido de Chivas vs. América por el Clásico Nacional se podrá ver en TV abierta?

La respuesta es NO. Este Clásico Nacional de Chivas de Guadalajara vs. Club América no contará con transmisión de ningún canal habitual de TV abierta, como es de costumbre en los grandes partidos de la Liga MX, pues la señal del encuentro será a través de una plataforma de streaming. Esta es una mala noticia para una gran cantidad de aficionados.

¿Qué canal transmite y dónde ver Chivas vs. América EN VIVO por Clásico Nacional?

Desde México, la única forma de ver Chivas vs. América EN VIVO es a través de Prime Video. La plataforma de Amazon será la encargada en tierras aztecas de transmitir el minuto a minuto de este Clásico Nacional de la Jornada 6 de la Liga MX 2026.

De otro lado, si vives en Estados Unidos podrás ver el juego de Chivas vs. América a través de Telemundo, Universo y Universo WOW. Estas son las opciones oficiales para ver el juego minuto a minuto.

Chivas de Guadalajara vs. Club América: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 14 de febrero de 2026

sábado 14 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco

Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco Hora: 9:07 p.m. Tiempo Centro de México / 10:07 p.m. Tiempo del Este

9:07 p.m. Tiempo Centro de México / 10:07 p.m. Tiempo del Este Canal TV: Telemundo (USA)

Telemundo (USA) Streaming: Prime Video (México) / Universo WOW (USA)

Club Deportivo Guadalajara recibe al Club América en el Estadio Akron de Zapopan por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. | Crédito: GEC