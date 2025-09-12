El Clásico Nacional entre Club América y Chivas de Guadalajara se acapara toda la atención de la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. El cotejo se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, a partir de las 21:15 horas del Tiempo de Centro , desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX, México. ¿Quieres saber en qué canal se transmite el juego de Las Águilas y el Rebaño Sagrado? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el partido Club América-Chivas de Guadalajara será televisado en señal abierta por el Canal 7 de Azteca Siete (disponible en canales 107 SD y 607 de Dish, 107 SD y 1107 HD de SKY, 107 SD y 1207 HD de Megacable y 107 SD y 807 HD de Izzi) y el Canal 5 de Televisa Deportes (105 SD y 605 HD de Dish, 105 SD y 1105 HD de Sky, 205 SD y 1205 HD de Megacable, 105 SD y 805 HD de Izzi y 5 SD y 105 HD de Total Play).

También podrá verse por TUDN en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD). La opción de streaming estará disponible en México a través de TUDN App, ViX Premium, Azteca Deportes Network y Amazon Prime Video, según la disponibilidad de derechos y autenticación del proveedor.

En el caso Amazon Prime Video, el costo es de $99 pesos por el plan mensual y otro de $899 pesos por el anual , para poder ver este vibrante partido entre Club América y Chivas de Guadalajara. De esta forma, verás el juego en diversos dispositivos como Smart TV, Fire TV, teléfono celular, PC o Tablets.

Por otro lado, si vives en los Estados Unidos —o en Puerto Rico— y quieres ver el duelo Club América vs. Chivas de Guadalajara, te cuento que tendrás diversas opciones para ver este apasionante partido como fubo —antes fuboTV—, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO. La hora del inicio del evento se dará a las 11:15 pm ET (8:15 pm PT).

En otros países, si no hay señal con derechos locales, se recomienda usar únicamente servicios y plataformas legales disponibles en la región. El uso de VPN debe cumplir las leyes y términos de servicio; no se aconsejan extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿Qué canal transmite Club América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming México 21:15 TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, ViX Premium, TUDN y Amazon Prime Video Estados Unidos 11:15 pm ET / 8:15 pm PT fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO Puerto Rico 23:15 NAICOM, Telemundo y UNIVERSO Costa Rica 21:15 ViX Plus y TUDN El Salvador 21:15 ViX Plus y TUDN Nicaragua 21:15 ViX Plus y TUDN Guatemala 21:15 ViX Plus y TUDN Honduras 21:15 ViX Plus y TUDN Panamá 22:15 ViX Plus y TUDN Rep. Dominicana 21:15 ViX Plus y TUDN