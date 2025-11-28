Club América y Rayados de Monterrey se volverán a enfrentar este sábado 29 de noviembre por el partido la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 desde el Estadio Banorte de la CDMX. ¿Quieres saber en qué canal televisan en el juego? Aquí te contamos cómo ver el duelo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono celular.

En México, el encuentro entre Club América y Monterrey arrancará a las 17:00 horas (Tiempo del Centro) y se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes. Además, estará disponible en los principales sistemas de cable: Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

Quienes prefieran seguir el encuentro por streaming contarán con opciones como ViX Premium, TUDN Digital y Amazon Prime Video. En el caso de Prime Video, la suscripción tiene un costo de $99 pesos mensuales o $899 anuales, con acceso al juego desde Smart TV, Fire TV, teléfonos celulares, computadoras o tabletas.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Club América vs. Rayados de Monterrey podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes. El partido comenzará a las 6 pm ET (3 pm PT).

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América vs. Monterrey por Liga MX 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming México 17:00 Canal 5, TUDN, ViX Plus, Amazon Prime Video y TUDN App Estados Unidos 6 pm ET / 3 pm PT TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes Puerto Rico 18:00 ViX Plus Costa Rica 17:00 ViX Plus y TUDN El Salvador 17:00 ViX Plus y TUDN Nicaragua 17:00 ViX Plus y TUDN Guatemala 17:00 ViX Plus y TUDN Honduras 17:00 ViX Plus y TUDN Panamá 18:00 ViX Plus y TUDN Rep. Dominicana 19:00 ViX Plus y TUDN