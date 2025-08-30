El superclásico del fútbol chileno entre Colo-Colo y Universidad de Chile se vivirá al máximo este domingo 31 de agosto (15:00 horas de Santiago) cuando ambos se enfrenten en el mejor partido de la jornada 22 de la Liga de Primera 2025 —también conocido como Campeonato Nacional— desde el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en Santiago, Chile. ¿Quieres saber en qué canal transmite el partido entre Albos y Azules? Aquí te detallamos los canales de TV y servicios streaming que debes sintonizar en territorio nacional y el extranjero.

En esta oportunidad, el partido entre Colo-Colo y la U solo será televisado en Chile a través de TNT Sports Premium SD y HD y la plataforma online de HBO Max . Por otro lado, si te encuentras en Estados Unidos, España, Perú u otro país del extranjero, tendrás que recurrir a una VPN legal y segura para que puedas tener opción de ver el juego o seguir las redes sociales de TNT Sports en TikTok, YouTube, X y Facebook para que puedes enterarte del resultado del partido.

¿Cuánto cuesta TNT Sports? El plan TNT Sports y HBO Max Platino está disponible por $16.990 pesos chilenos/mes y $203.880 pesos chilenos/año. No obstante, los planes Adicional o Independiente de TNT Sports en HBO Max están disponibles por $13.990 /mes y $131.880 pesos /año.

¿Qué canal es TNT Sports Premium SD y HD en Chile?

Canales 165 (SD) / 855 (HD) de VTR

Canales 631 (SD) / 1631 (HD) de DirecTV

Canales 190 (SD) / 490 (HD) de Claro TV

Canales 486 (SD) / 896 (HD) de Movistar TV

Canales 71 (SD) / 845 (HD) de GTD/Telsur

Canales 104 (SD) / 99 (HD) de Zapping TV

Canales 242 (SD) / 243 (HD) de Entel TV

¿En qué canal transmite Colo-Colo vs. Universidad de Chile? Canales del Superclásico

Países Horario Canales TV Chile 15:00 TNT Sports Premium HD y HBO Max Argentina 16:00 VPN Perú 14:00 VPN EE.UU. 15:00 VPN México 13:00 VPN España 21:00 VPN Colombia 14:00 VPN