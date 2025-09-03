La penúltima jornada puede decidir cosas importantes. Y lo que sucederá en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla no será la excepción, ya que la Selección de Colombia recibe a Bolivia este jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas, por la décima séptima jornada de las Eliminatorias CONMEBOL al Mundial de la FIFA 2026 . Desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, conoce qué canales de TV transmiten el juego y dónde ver el partido en vivo online por cualquier dispositivo móvil.

Los Cafeteros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Argentina en la fecha 16, con gol de Luis Díaz. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo es sexto en la clasificación con 22 puntos, con la posibilidad de asegurar un lugar en la Copa del Mundo.

Por su parte, la Verde venció por 2-0 a Chile en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de Miguel Terceros y Enzo Monteiro, pero también con tarjeta roja para Lucas Chávez. El cuadro a cargo de Óscar Villegas es octavo en la tabla con 17 unidades, aún en la lucha por mantener con vida el sueño mundialista.

Desde el Metropolitano Roberto Meléndez, conoce los horarios por país para ver el partido entre Colombia vs. Bolivia en vivo este jueves 04 de septiembre. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Qué canales de TV transmiten el Colombia - Bolivia EN VIVO GRATIS por Eliminatorias

Existen muchos canales de televisión y plataformas streaming que pasarán el juego entre Colombia vs. Bolivia en vivo y gratis, este jueves 04 de septiembre, por la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. A continuación, estas son las señales desde España, países de Sudamérica, México y Estados Unidos para seguir el partido en vivo y en directo.

PAÍS CANALES TV / STREAMING España M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+ 2 Argentina DSports, DGO Colombia Ditu, Caracol TV, RCN TV Chile Disney + Premium Ecuador Zapping Sports, El Canal del Fútbol Venezuela Por confirmar Perú Movistar TV App Paraguay Por confirmar Uruguay DSports, Antel TV, TCC2 HD, NS Eventos 1, Eventos Montecable 1, Cardinal TV Bolivia Por confirmar México Por confirmar Estados Unidos Fanatiz

El partido entre la Selección Colombia vs. Bolivia se podrá ver por Canal Caracol y Canal RCN en vivo y gratis, canales disponibles en todos los cableoperadores del país en sus señales básicas y HD. Así como también en el Televisión Digital Terrestre (TDT). Cabe señalar que ambas plataformas también transmitirán el enfrentamiento en sus aplicaciones móviles, páginas web y mediante el canal de YouTube.