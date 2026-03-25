La Selección Colombia afronta un exigente amistoso internacional frente a la Selección de Croacia este jueves 26 de marzo , en un duelo clave de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Camping World Stadium de Orlando desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia) y servirá como una prueba de alto nivel ante una selección europea de jerarquía, ideal para medir el rendimiento, ajustar detalles tácticos y consolidar el grupo de cara a la máxima cita del fútbol.

Este compromiso no solo representa una oportunidad para ganar confianza, sino también para evaluar el funcionamiento del equipo ante un rival competitivo que exigirá al máximo cada línea del campo. Si quieres saber qué canales transmiten el partido EN VIVO y cómo verlo desde distintos países del mundo, te invitamos a seguir leyendo y conocer todos los detalles de la cobertura internacional.

🎥 𝘔𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘥𝘰𝘴 y 𝘤𝘰𝘯𝘦𝘤𝘵𝘢𝘥𝘰𝘴 ⚽❤️



Nos vemos el jueves 🇭🇷👀#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/LRRKm56a0y — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 24, 2026

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Colombia vs. Croacia HOY 26 de marzo?

En Colombia, el amistoso entre la Selección Colombia y la Selección de Croacia será transmitido EN VIVO por la señal de Caracol Televisión y RCN Televisión , los dos canales principales del país. Ambas señales ofrecerán cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, el minuto a minuto y el análisis posterior, además de opciones digitales a través de sus plataformas online.

Por su parte, en Estados Unidos, el partido podrá verse a través de FOX Sports 2 en televisión, mientras que en streaming estará disponible en servicios como FuboTV y en la app de FOX Sports para usuarios con suscripción activa, permitiendo seguir el encuentro EN VIVO desde distintos dispositivos.

Cabe mencionar que para Sudamérica fuera de Colombia, no existe un canal único oficial confirmado para todos los países, por lo que la opción principal será el seguimiento online mediante plataformas digitales o coberturas minuto a minuto. En el caso de Colombia, también estará disponible vía streaming en apps como Caracol Play y la aplicación de RCN.

Horarios del partido amistoso entre Colombia y Croacia HOY 26 de marzo

El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Croacia se jugará este jueves 26 de marzo con horarios variados según el país: en Colombia, Perú y Ecuador iniciará a las 6:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 7:30 p.m.; por su parte, en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay comenzará a las 8:30 p.m..

En México el encuentro está programado para las 5:30 p.m., en Estados Unidos se podrá ver a las 7:30 p.m. (ET), 6:30 p.m. (CT), 5:30 p.m. (MT) y 4:30 p.m. (PT), y en España arrancará a la 12:30 a.m. del viernes 27 de marzo.