Colombia, con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, se enfrenta a la poderosa Francia de Kylian Mbappé y Michael Olise en uno de los partidos más esperados de la jornada de amistosos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará este domingo 29 de marzo, desde las 14:00 horas de Bogotá (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT), en el Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el duelo? Aquí te contamos todos los detalles sobre los horarios y las señales de televisión, según el país donde te encuentres.
En Colombia, el partido de la selección tricolor ante Francia se verá en vivo y gratis por señal abierta a través de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes y Ditu; mientras que el resto de países de Sudamérica podrán disfrutarlo mediante DIRECTV Sports y DGO.
En Estados Unidos, Telemundo y UNIVERSO se encargarán de la transmisión del Colombia vs. Francia; mientras que en México y Centroamérica los aficionados también podrán seguir el compromiso a través de Claro Sports.
Si vives en España, la única opción para ver el Colombia vs. Francia será mediante DAZN Spain.
¿Qué canal transmite Colombia vs. Francia por amistoso a la Copa Mundial 2026
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Colombia
|14:00
|GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes y Ditu
|Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|Telemundo y UNIVERSO
|México
|13:00
|Claro Sports
|Costa Rica
|13:00
|Claro Sports
|El Salvador
|13:00
|Claro Sports
|Nicaragua
|13:00
|Claro Sports
|Guatemala
|13:00
|Claro Sports
|Honduras
|13:00
|Claro Sports
|Perú
|14:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Panamá
|14:00
|Claro Sports
|Ecuador
|14:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Venezuela
|15:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Bolivia
|15:00
|TuVes
|Rep. Dominicana
|15:00
|Claro Sports
|Puerto Rico
|15:00
|Telemundo y UNIVERSO
|Argentina
|16:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|16:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Uruguay
|16:00
|DIRECTV Sports y DGO
|España
|21:00
|DAZN Spain
Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Francia por amistoso al Mundial 2026
- Fecha: Domingo 28 de marzo de 2026
- Partido: Colombia vs. Francia, por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026
- Horario: 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT)
- Canal: GOL Caracol, RCN Televisión, GOL Caracol Play, RCN Deportes y Ditu
- Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos)