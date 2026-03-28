Colombia, con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, se enfrenta a la poderosa Francia de Kylian Mbappé y Michael Olise en uno de los partidos más esperados de la jornada de amistosos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará este domingo 29 de marzo, desde las 14:00 horas de Bogotá (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) , en el Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el duelo? Aquí te contamos todos los detalles sobre los horarios y las señales de televisión, según el país donde te encuentres.

En Colombia, el partido de la selección tricolor ante Francia se verá en vivo y gratis por señal abierta a través de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes y Ditu; mientras que el resto de países de Sudamérica podrán disfrutarlo mediante DIRECTV Sports y DGO.

En Estados Unidos, Telemundo y UNIVERSO se encargarán de la transmisión del Colombia vs. Francia; mientras que en México y Centroamérica los aficionados también podrán seguir el compromiso a través de Claro Sports.

Si vives en España, la única opción para ver el Colombia vs. Francia será mediante DAZN Spain.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Francia por amistoso a la Copa Mundial 2026

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Colombia 14:00 GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes y Ditu Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT Telemundo y UNIVERSO México 13:00 Claro Sports Costa Rica 13:00 Claro Sports El Salvador 13:00 Claro Sports Nicaragua 13:00 Claro Sports Guatemala 13:00 Claro Sports Honduras 13:00 Claro Sports Perú 14:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 14:00 Claro Sports Ecuador 14:00 DIRECTV Sports y DGO Venezuela 15:00 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 15:00 TuVes Rep. Dominicana 15:00 Claro Sports Puerto Rico 15:00 Telemundo y UNIVERSO Argentina 16:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 16:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 16:00 DIRECTV Sports y DGO España 21:00 DAZN Spain

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Francia por amistoso al Mundial 2026

Fecha : Domingo 28 de marzo de 2026

: Domingo 28 de marzo de 2026 Partido : Colombia vs. Francia, por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026

: Colombia vs. Francia, por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026 Horario : 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT)

: 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) Canal : GOL Caracol, RCN Televisión, GOL Caracol Play, RCN Deportes y Ditu

: GOL Caracol, RCN Televisión, GOL Caracol Play, RCN Deportes y Ditu Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos)