LANDOVER, MARYLAND (ESTADOS UNIDOS), 29/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Colombia y Francia este domingo 29 de marzo, por amistoso internacional de la Copa Mundial FIFA 2026 desde el Northwest Stadium de Landover, Maryland. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
LANDOVER, MARYLAND (ESTADOS UNIDOS), 29/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Colombia y Francia este domingo 29 de marzo, por amistoso internacional de la Copa Mundial FIFA 2026 desde el Northwest Stadium de Landover, Maryland. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Colombia, con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, se enfrenta a la poderosa Francia de Kylian Mbappé y Michael Olise en uno de los partidos más esperados de la jornada de amistosos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará este domingo 29 de marzo, desde las 14:00 horas de Bogotá (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT), en el Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el duelo? Aquí te contamos todos los detalles sobre los horarios y las señales de televisión, según el país donde te encuentres.

En Colombia, el partido de la selección tricolor ante Francia se verá en vivo y gratis por señal abierta a través de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes y Ditu; mientras que el resto de países de Sudamérica podrán disfrutarlo mediante DIRECTV Sports y DGO.

En Estados Unidos, Telemundo y UNIVERSO se encargarán de la transmisión del Colombia vs. Francia; mientras que en México y Centroamérica los aficionados también podrán seguir el compromiso a través de Claro Sports.

Si vives en España, la única opción para ver el Colombia vs. Francia será mediante DAZN Spain.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Francia por amistoso a la Copa Mundial 2026

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Colombia14:00GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes y Ditu
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTTelemundo y UNIVERSO
México13:00Claro Sports
Costa Rica13:00Claro Sports
El Salvador13:00Claro Sports
Nicaragua13:00Claro Sports
Guatemala13:00Claro Sports
Honduras13:00Claro Sports
Perú14:00DIRECTV Sports y DGO
Panamá14:00Claro Sports
Ecuador14:00DIRECTV Sports y DGO
Venezuela15:00DIRECTV Sports y DGO
Bolivia15:00TuVes
Rep. Dominicana15:00Claro Sports
Puerto Rico15:00Telemundo y UNIVERSO
Argentina16:00DIRECTV Sports y DGO
Chile16:00DIRECTV Sports y DGO
Uruguay16:00DIRECTV Sports y DGO
España21:00DAZN Spain

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Francia por amistoso al Mundial 2026

  • Fecha: Domingo 28 de marzo de 2026
  • Partido: Colombia vs. Francia, por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026
  • Horario: 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT)
  • Canal: GOL Caracol, RCN Televisión, GOL Caracol Play, RCN Deportes y Ditu
  • Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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