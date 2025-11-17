SAN JOSÉ (COSTA RICA), 18/11/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Costa Rica y Honduras este martes 18 de noviembre por la sexta fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Fútbol 2026 desde el Estadio Nacional de San José. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
En el corazón de Centroamérica, una pasión futbolera está a punto de encenderse. Este martes 18 de noviembre (20:00 horas de San José y Tegucigalpa; 9 p. m. ET / 6 p. m. PT), Costa Rica y Honduras se miden en el enfrentamiento más esperado del Grupo C, un duelo que trasciende los puntos y pone en juego el orgullo nacional. Los catrachos llegan como líderes con ocho unidades, seguidos por los ticos con seis, obligados a ganar para sostener el sueño mundialista. En el Estadio Nacional de San José se aguarda una batalla intensa, donde la historia y el honor se entrelazan en noventa minutos que pueden cambiarlo todo. ¿Quieres saber cómo ver el partido en televisión abierta o streaming? Aquí te contamos los canales que debes marcar y las plataformas online disponibles en tu país.

En Costa Rica, el duelo de La Sele frente a la selección de Honduras será televisado por Canal 6 de Repretel y Canal 7 de Teletica Deportes en señal abierta, mientras que el streaming estará disponible por TD+ y TD7. También tienes la opción de escucharlo por radio a través de Teletica Radio 91.5 FM.

Si te encuentras en Honduras, también cuentas con opciones de televisión abierta, como Canal 11 y el Canal Deportes TV. Además, se destaca la cobertura especial que realizará Tigo Sports para sus clientes.

El público latino residente en Estados Unidos, especialmente en Arizona, California, Illinois, Florida, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Texas, podrá ver el encuentro entre Costa Rica y Honduras a través de Telemundo Deportes, Paramount+, fuboTV y Concacaf Go.

En otros países del mundo, el partido podrá seguirse por el canal de YouTube de Concacaf Go. Otra opción será utilizar una VPN segura para acceder a las transmisiones disponibles.

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Honduras las Eliminatorias Concacaf 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos9 p. m. ET / 6 p. m. PTTelemundo Deportes Ahora, Paramount+, fuboTV y Concacaf Go
Costa Rica20:00Repretel (Canal 6), Teletica Deportes (Canal 7) y TD+
Honduras20:00Canal 11, Canal Deportes TVC y TiGo Sports
México20:00Concacaf Go y VPN
Guatemala20:00Concacaf Go y VPN
Nicaragua20:00Concacaf Go y VPN
El Salvador20:00Concacaf Go y VPN
Perú21:00Concacaf Go y VPN
Colombia21:00Concacaf Go y VPN
Ecuador21:00Concacaf Go y VPN
Panamá21:00Concacaf Go y VPN
Puerto Rico22:00Concacaf Go y VPN
Rep. Dominicana22:00Concacaf Go y VPN
Venezuela22:00Concacaf Go y VPN
Argentina23:00Concacaf Go y VPN
Chile23:00Concacaf Go y VPN
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

