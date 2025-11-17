En el corazón de Centroamérica, una pasión futbolera está a punto de encenderse. Este martes 18 de noviembre (20:00 horas de San José y Tegucigalpa; 9 p. m. ET / 6 p. m. PT) , Costa Rica y Honduras se miden en el enfrentamiento más esperado del Grupo C, un duelo que trasciende los puntos y pone en juego el orgullo nacional. Los catrachos llegan como líderes con ocho unidades, seguidos por los ticos con seis, obligados a ganar para sostener el sueño mundialista. En el Estadio Nacional de San José se aguarda una batalla intensa, donde la historia y el honor se entrelazan en noventa minutos que pueden cambiarlo todo. ¿Quieres saber cómo ver el partido en televisión abierta o streaming? Aquí te contamos los canales que debes marcar y las plataformas online disponibles en tu país.

En Costa Rica, el duelo de La Sele frente a la selección de Honduras será televisado por Canal 6 de Repretel y Canal 7 de Teletica Deportes en señal abierta, mientras que el streaming estará disponible por TD+ y TD7. También tienes la opción de escucharlo por radio a través de Teletica Radio 91.5 FM.

Si te encuentras en Honduras, también cuentas con opciones de televisión abierta, como Canal 11 y el Canal Deportes TV. Además, se destaca la cobertura especial que realizará Tigo Sports para sus clientes.

El público latino residente en Estados Unidos, especialmente en Arizona, California, Illinois, Florida, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Texas, podrá ver el encuentro entre Costa Rica y Honduras a través de Telemundo Deportes, Paramount+, fuboTV y Concacaf Go.

En otros países del mundo, el partido podrá seguirse por el canal de YouTube de Concacaf Go. Otra opción será utilizar una VPN segura para acceder a las transmisiones disponibles.

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Honduras las Eliminatorias Concacaf 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 9 p. m. ET / 6 p. m. PT Telemundo Deportes Ahora, Paramount+, fuboTV y Concacaf Go Costa Rica 20:00 Repretel (Canal 6), Teletica Deportes (Canal 7) y TD+ Honduras 20:00 Canal 11, Canal Deportes TVC y TiGo Sports México 20:00 Concacaf Go y VPN Guatemala 20:00 Concacaf Go y VPN Nicaragua 20:00 Concacaf Go y VPN El Salvador 20:00 Concacaf Go y VPN Perú 21:00 Concacaf Go y VPN Colombia 21:00 Concacaf Go y VPN Ecuador 21:00 Concacaf Go y VPN Panamá 21:00 Concacaf Go y VPN Puerto Rico 22:00 Concacaf Go y VPN Rep. Dominicana 22:00 Concacaf Go y VPN Venezuela 22:00 Concacaf Go y VPN Argentina 23:00 Concacaf Go y VPN Chile 23:00 Concacaf Go y VPN